轻松使用AI创建部门概览视频

通过使用AI虚拟人制作引人入胜的概览视频来人性化您的品牌并简化入职流程。

85/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的“团队介绍”视频，面向外部利益相关者和潜在客户，展示充满活力的公司文化。该视频应具有动态和充满活力的视觉风格，快速剪辑和友好、非正式的音频语调，利用HeyGen丰富的“模板和场景”实现快速制作。
示例提示词2
为网站访客和社交媒体关注者制作一个简洁的30秒公司介绍视频，专注于人性化您的品牌。视觉和音频风格应现代且鼓舞人心，使用与品牌一致的颜色和有影响力的音乐，并通过HeyGen的“字幕/说明”功能确保跨平台的可访问性。
示例提示词3
设计一个引人入胜的75秒招聘视频，针对求职者和大学生，突出员工的成长历程和日常职责，通过真实的见证来展示。该视频应采用温暖、自然的视觉风格和真诚的音频，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能无缝整合口述叙事。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建部门概览视频

通过使用AI高效制作引人入胜的部门概览视频来人性化您的内部沟通并简化入职流程。

1
Step 1
选择一个模板
从多种预设计的视频模板中选择，以启动您部门的故事。这为您的内容和视觉风格提供了结构化的基础。
2
Step 2
使用AI创建您的内容
输入您的脚本以生成使用逼真AI虚拟人的讲话视频。我们的文本到视频功能将您的书面文字转化为引人入胜的视觉效果，简化内容制作。
3
Step 3
应用您的品牌形象
通过品牌控制自定义您的视频，添加公司标志、颜色和背景音乐。强化您的品牌形象，使您的部门概览独具特色。
4
Step 4
导出并分享
视频完成后，轻松以不同平台的各种纵横比导出。分享您的专业部门概览，以实现有效的内部沟通并简化入职流程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

建立部门文化

.

制作鼓舞人心且人性化的视频，传达您部门的使命和价值观，培养强大的团队认同感。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我们公司的内部沟通和入职流程？

HeyGen让您可以轻松创建引人入胜的概览视频，包括公司介绍视频和部门概览，使用AI虚拟人和可定制的视频模板。这有助于简化入职流程并改善组织内部沟通。

HeyGen可以制作哪些类型的公司文化视频？

HeyGen使您能够通过制作引人入胜的公司文化视频来人性化您的品牌，包括团队介绍视频和员工访谈，无需拍摄团队。利用AI虚拟人来代表您的团队并有效分享您的品牌形象。

HeyGen的AI虚拟人如何简化视频制作？

HeyGen的AI虚拟人将文本转化为专业视频，作为您的AI视频助手，通过逼真的表情和配音传达信息。这一功能加速了各种营销资产和内部沟通的创建。

HeyGen如何确保所有视频内容的品牌一致性？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您轻松将公司标志、颜色和特定品牌形象融入每个视频。通过多种可定制的视频模板，您可以始终如一地制作专业的营销资产。