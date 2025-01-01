轻松使用AI创建部门概览视频
通过使用AI虚拟人制作引人入胜的概览视频来人性化您的品牌并简化入职流程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的“团队介绍”视频，面向外部利益相关者和潜在客户，展示充满活力的公司文化。该视频应具有动态和充满活力的视觉风格，快速剪辑和友好、非正式的音频语调，利用HeyGen丰富的“模板和场景”实现快速制作。
为网站访客和社交媒体关注者制作一个简洁的30秒公司介绍视频，专注于人性化您的品牌。视觉和音频风格应现代且鼓舞人心，使用与品牌一致的颜色和有影响力的音乐，并通过HeyGen的“字幕/说明”功能确保跨平台的可访问性。
设计一个引人入胜的75秒招聘视频，针对求职者和大学生，突出员工的成长历程和日常职责，通过真实的见证来展示。该视频应采用温暖、自然的视觉风格和真诚的音频，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能无缝整合口述叙事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我们公司的内部沟通和入职流程？
HeyGen让您可以轻松创建引人入胜的概览视频，包括公司介绍视频和部门概览，使用AI虚拟人和可定制的视频模板。这有助于简化入职流程并改善组织内部沟通。
HeyGen可以制作哪些类型的公司文化视频？
HeyGen使您能够通过制作引人入胜的公司文化视频来人性化您的品牌，包括团队介绍视频和员工访谈，无需拍摄团队。利用AI虚拟人来代表您的团队并有效分享您的品牌形象。
HeyGen的AI虚拟人如何简化视频制作？
HeyGen的AI虚拟人将文本转化为专业视频，作为您的AI视频助手，通过逼真的表情和配音传达信息。这一功能加速了各种营销资产和内部沟通的创建。
HeyGen如何确保所有视频内容的品牌一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您轻松将公司标志、颜色和特定品牌形象融入每个视频。通过多种可定制的视频模板，您可以始终如一地制作专业的营销资产。