使用AI创建部门目标视频

通过引人入胜的视频提升战略规划和团队凝聚力。使用AI虚拟形象轻松制作动态视觉内容。

108/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为跨职能领导团队制作一段简洁的90秒视频，详细介绍即将到来的战略规划计划。采用现代、信息丰富的视觉风格，配以专业的旁白，确保通过视觉故事讲述使复杂信息易于理解。利用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能，快速生成精美的演示。
示例提示词2
开发一段鼓舞人心的45秒目标设定视频，面向所有员工，庆祝最近个人贡献推动了主要部门目标。视频需要有庆祝性、积极的视觉风格，并配有振奋人心的背景音乐。结合HeyGen的字幕/说明和媒体库/素材支持，直观地突出成就并确保可访问性。
示例提示词3
设计一段75秒的介绍视频，专为部门新员工制作的“创建部门目标视频”。视觉基调应是欢迎和指导性的，配有清晰、友好的旁白解释年度目标。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以优化适用于各种内部平台，并使用其旁白生成功能以确保一致的叙述。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建部门目标视频

使用HeyGen的AI驱动工具快速开发引人入胜、产品准确的部门目标视频，以增强团队凝聚力和沟通。

1
Step 1
创建您的目标设定脚本
首先列出您部门的目标和关键结果，形成目标设定视频的脚本。使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，轻松将文本转化为动态视频基础。
2
Step 2
选择一个引人入胜的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择最适合您的信息和品牌的形象。这个数字化的演示者将以专业和一致的语调传达您的部门目标。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过结合媒体库/素材支持中的引人注目的视觉效果来增强视频的影响力。应用您品牌的颜色和标志，创建一个支持动态视觉内容的连贯且专业的演示。
4
Step 4
导出并分享您的愿景
完成视频，确保所有细节准确无误。轻松导出您完成的部门目标视频，选择您偏好的纵横比，准备分享以促进清晰的沟通和战略对齐。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发可扩展的目标沟通

.

轻松创建和分发全面的视频模块，向所有团队成员解释部门目标和策略，无论其位置如何。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的部门目标视频？

HeyGen利用先进的AI虚拟形象和可定制的模板，将您的战略规划转化为引人入胜的视频。这使得强大的视觉故事讲述能够清晰地阐明部门目标，促进更大的团队凝聚力。

是什么让HeyGen成为AI培训视频的理想选择？

HeyGen非常适合AI培训视频，因为它允许您直接从脚本生成专业内容，使用逼真的AI虚拟形象。您还可以通过自动旁白和自动生成的字幕增强学习，确保全面理解。

我可以使用HeyGen制作培训以外的动态视觉内容吗？

当然可以，HeyGen使用户能够为各种应用创建多样化和动态的视觉内容，包括战略规划和内部沟通。其可定制的模板使得制作引人入胜的视频变得简单，这些视频能够有效地加强团队凝聚力并传达复杂的想法。

HeyGen是否支持为全球观众翻译视频？

是的，HeyGen旨在通过提供强大的视频翻译功能帮助您接触全球观众。通过旁白生成和自动生成的字幕，您的信息可以在不同语言和文化中有效地引起共鸣。