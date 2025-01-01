创建提升销售的演示流程视频

通过逼真的AI虚拟人和动态场景增强您的产品演示视频，以吸引销售领导并提升演示效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象需要向销售领导传达复杂的软件工作流程；制作一个60秒的解释视频，采用动态、引人入胜的视觉风格和欢快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景快速入手，并通过从脚本到视频的文本转换功能，顺畅地引导观众了解每个步骤。
示例提示词2
为小企业主制作一个引人注目的30秒互动演示视频，解释他们的新在线服务，采用现代、极简的美学设计，配以有冲击力的声音设计和清晰同步的字幕。确保使用HeyGen的字幕功能提高可访问性，并进行各种平台的纵横比调整和导出。
示例提示词3
为科技初创公司开发一个引人入胜的50秒演示视频，展示他们平台的用户界面，采用未来感、流畅的视觉风格和环境电子音乐。使用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能构建叙述，并利用媒体库/素材支持中的元素增强视觉吸引力，展示您的创新功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建演示流程视频

轻松设计引人入胜的产品演示视频，利用AI驱动的工具，增强您的销售演示并吸引观众。

1
Step 1
选择模板或开始您的脚本
从多种专业设计的模板中选择，或输入详细的产品演示脚本，开始制作您的视频。
2
Step 2
添加AI虚拟人和语音
整合AI虚拟人来展示您的演示。使用AI语音演员技术直接从您的脚本生成自然的语音旁白。
3
Step 3
通过视觉效果和字幕优化您的视频
通过添加屏幕录制和利用AI字幕生成器自动生成字幕来增强您的演示，使您的内容更易于访问和清晰。
4
Step 4
导出您的演示流程视频
完成您的产品演示，应用您的品牌，并以您喜欢的格式导出，准备与市场营销人员和销售领导分享以提升销售演示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

生成社交媒体演示剪辑

轻松创建简短、有影响力的演示剪辑，用于社交媒体展示产品亮点并吸引您的观众。

常见问题

HeyGen如何帮助市场营销人员创建引人入胜的产品演示视频？

HeyGen通过AI虚拟人和可定制的模板，帮助市场营销人员轻松创建引人入胜的产品演示视频和解释视频。我们的拖放编辑器简化了视频编辑过程，让您能够有效展示产品。

HeyGen提供哪些AI驱动的视频工具以实现高效视频创作？

HeyGen提供了一整套AI驱动的视频工具，包括逼真的AI虚拟人和从脚本到视频的强大文本转换功能。您还可以利用AI语音演员和AI字幕生成器轻松增强您的内容。

HeyGen是否提供可定制的模板用于创建专业视频？

是的，HeyGen提供了大量可定制的模板和场景，以简化您的视频制作。这些模板使您能够快速创建专业的演示视频、解释视频或提升销售的演示，展现您品牌的独特风格。

我可以多快使用HeyGen生成高质量的演示视频？

借助HeyGen直观的界面和AI驱动的功能，如从文本到视频，您可以在几分钟内生成高质量的演示视频并创建演示流程视频。我们的平台加速了从脚本到最终导出的整个视频编辑工作流程。