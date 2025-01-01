创建需求规划视频以实现准确预测
利用历史数据满足客户需求并通过动态AI虚拟人降低成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为数据分析师和运营团队开发一个90秒的教学视频，展示有效的数据收集方法和各种预测模型的应用，以提高预测准确性。视觉和音频风格应精确且分析性强，利用动态图形和屏幕文本，并通过HeyGen的字幕/字幕和媒体库/库存支持来增强复杂数据的表现。
制作一个2分钟的案例研究视频，面向物流协调员和库存经理，展示如何优化需求规划流程以简化库存补充并显著降低成本。该视频应采用以解决方案为导向的、引人入胜的视觉风格，结合真实案例，快速使用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能进行组装。
为跨职能业务团队（包括销售和市场营销）创建一个1.5分钟的信息视频，强调有效协作的重要性以及如何利用历史数据来实现更强大的需求规划结果。视觉风格应现代且协作性强，展示在会议环境中的多样化虚拟人，并可灵活导出到各种平台，使用HeyGen的纵横比调整和导出以及AI虚拟人。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建解释复杂预测模型的需求规划视频？
HeyGen通过将脚本转换为引人入胜的演示，展示AI虚拟人，帮助用户创建需求规划视频。这使得复杂预测模型和统计预测方法的解释清晰简洁，确保利益相关者高效掌握关键见解。
使用HeyGen进行需求预测沟通对供应链管理有什么好处？
使用HeyGen进行需求预测沟通可以增强供应链的灵活性和透明度。它通过加速关键更新的沟通来帮助组织降低成本，并通过更好地理解利用历史数据的见解来提高满足客户需求的能力。
HeyGen能否将数据收集见解和仪表板及报告转化为引人入胜的视频内容？
当然可以，HeyGen擅长将原始数据收集见解和静态仪表板及报告转化为动态视频叙述。使用HeyGen，您可以生成专业视频，直观地展示关键指标，提高团队间的协作和理解。
HeyGen如何简化需要频繁更新的企业的需求规划流程？
HeyGen通过实现从文本到视频的快速按需创建，显著简化了需求规划流程。这一功能确保新的预测、库存调整或简化库存补充策略能够快速且一致地传达，提高整体运营响应能力。