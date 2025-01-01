创建需求生成最佳实践视频：掌握您的活动
通过使用HeyGen的AI头像轻松创建令人惊叹的视频，推动转化并提升参与度，实现强大的品牌故事讲述。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对数字营销人员的动态30秒视频，帮助他们通过创意优化和A/B实验提高视频广告表现。该视频应展示快速的分屏比较，演示不同广告变体，配以直接且充满活力的解说，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能展示跨平台的适应性。
为内容创作者和社交媒体经理制作一个引人入胜的60秒视频，展示如何通过高质量的视觉体验在竖屏视频格式中最大化覆盖和参与度。内容应节奏快且视觉丰富，由使用HeyGen的AI头像功能创建的时尚、吸引人的AI头像呈现。
设计一个吸引人的50秒视频，针对希望通过有效的行动号召（CTA）增强品牌故事和推动转化的企业。该视频应具有电影般的、情感共鸣的视觉效果，并由HeyGen的字幕/标题功能生成清晰、专业的字幕，强调强大叙述的影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过令人惊叹的广告增强我的需求生成活动？
HeyGen通过AI头像和动态视频创作使您能够制作高质量的视觉体验。利用我们的创意格式和纵横比调整生成相关创意，吸引观众注意力并推动您的需求生成活动的覆盖和参与。
HeyGen为品牌故事讲述提供了哪些创意格式？
HeyGen支持多样化的创意格式，允许您通过AI头像和文本转视频功能打造引人入胜的品牌故事。您可以轻松整合品牌控制、媒体库资产，并生成竖屏视频内容以适应各种平台。
HeyGen是否简化了创建需求生成最佳实践视频的过程？
当然，HeyGen是一款强大的视频创作工具，旨在简化您的需求生成内容的制作。利用文本转视频、配音生成和自动字幕等功能，快速为您的活动创建高质量视频。
HeyGen能否帮助进行创意优化以提高转化率？
是的，HeyGen通过快速迭代和A/B实验不同的视频和图像资产来促进创意优化。轻松调整纵横比和CTA，发现最能引起观众共鸣并推动YouTube等平台上的转化的内容。