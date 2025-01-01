使用AI创建交付准备视频

使用HeyGen的AI化身制作引人入胜的员工入职和客户满意度视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为客户设计一个60秒的“交付准备视频”，引导他们了解产品到达前后的期望，以提高客户满意度。目标是广泛的消费者群体，使用清晰简洁的视觉效果和引人入胜的音频风格，易于通过脚本生成文本到视频，并支持字幕/说明以提高可访问性。
示例提示词2
开发一个动态的30秒解释视频，展示小企业如何使用HeyGen的AI工具创建引人入胜的视频。这个视觉上吸引人的作品，面向企业家和营销专业人士，应该利用现代模板和场景以及多样的媒体库/素材支持，展示创建的简便性，配以充满活力的音频背景。
示例提示词3
制作一个50秒的解释视频，展示个性化自动交付系统对企业的好处。面向企业客户和内部销售团队，该视频应保持权威和专业的视觉风格，展示AI化身呈现的关键数据点，并可通过调整纵横比和导出轻松适应各种平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建交付准备视频

使用HeyGen的AI工具快速制作专业、引人入胜的交付准备视频，确保您的团队始终准备充分并知情。

Step 1
粘贴您的脚本或选择模板
首先将您的交付准备脚本粘贴到HeyGen中。或者，从我们设计的多种视频模板中选择，以利用我们的文本到视频功能启动您的内容创作。
Step 2
选择您的AI化身和声音
通过选择最能代表您品牌的AI化身来使您的脚本栩栩如生。然后，从多种自然音色的声音中选择一个用于视频的旁白生成。
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过我们媒体库中的相关图片、视频和音乐增强您的视频。使用我们的品牌控制应用您的品牌颜色和标志，以保持一致的外观。
Step 4
导出并分享您的视频
生成完整的交付准备视频。HeyGen会自动添加字幕/说明以提高可访问性，并允许您以不同的纵横比导出以适应不同平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速创建引人入胜的视频内容

快速制作适合各种沟通需求的引人入胜的视频和短片，确保您的信息既引人入胜又有影响力。

常见问题

HeyGen如何提升员工入职培训视频？

HeyGen的AI工具能够创建高度引人入胜的培训视频，以提高员工入职的效率。通过利用AI化身和文本到视频的功能，您可以简化制作流程，确保新员工的全面交付准备。

什么是交付准备视频，HeyGen如何帮助创建它们？

交付准备视频确保您的团队为产品发布或服务推出做好充分准备。HeyGen提供了一个直观的平台，拥有多样的视频模板和强大的AI工具，使得快速且经济高效地生成这些关键的解释视频变得简单。

HeyGen能否创建个性化的自动交付准备内容？

是的，HeyGen支持个性化的自动交付，通过将文本无缝转换为视频，配以逼真的AI化身和定制旁白。这确保了在多种语言中传递一致且引人入胜的信息，以满足多样化的受众需求。

HeyGen如何提高交付准备内容的创建效率？

HeyGen通过其先进的AI工具简化视频制作，包括简单的文本到视频转换和专业视频模板库。这显著减少了制作高质量、引人入胜的视频所需的时间和资源，这对于交付准备至关重要。