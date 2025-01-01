使用AI创建DEI培训视频
轻松创建有影响力的多元化和包容性电子学习解决方案，配备专业的AI配音，提升员工培训的参与度。
开发一个2分钟的互动员工培训视频，专注于现有团队成员和管理者的无意识偏见，利用从脚本到视频的功能，确保信息传递准确，并具有发人深省的信息性视觉和音频风格。
制作一个简洁的1分钟微学习视频，面向所有员工，提供关于DEI培训主题的快速复习，特点是明亮、易于接近的视觉风格和友好的音频，利用可定制的模板和场景快速调整内容。
制作一个1分30秒的视频，创建具有全球包容性和激励性信息的DEI培训视频，面向国际员工，确保通过先进的配音生成和清晰、专业的视觉风格实现清晰和专业性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建DEI培训视频？
HeyGen通过先进的AI视频生成器帮助您创建有影响力的DEI培训视频。您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视频内容，使用逼真的AI化身和专业的AI配音，大大简化多元化和包容性培训的制作过程。
HeyGen提供哪些功能来定制多元化培训视频？
HeyGen为您的多元化培训视频提供广泛的定制选项，包括各种可定制的模板和场景。您还可以整合自定义品牌控制，并添加多语言字幕/说明，以实现更广泛的可访问性和专业的电子学习解决方案。
HeyGen能为员工培训视频生成逼真的AI化身和专业配音吗？
是的，HeyGen专注于生成逼真的AI化身和专业的AI配音，以增强您的员工培训视频。这确保了您的DEI培训视频具有吸引力并有效传达信息，促进无意识偏见培训的动态微学习体验。
为什么我应该选择HeyGen作为我的DEI培训视频生成器？
HeyGen是理想的DEI培训视频生成器，提供高效的电子学习解决方案，以制作高质量的多元化和包容性内容。它使您能够快速创建专业的员工培训视频，具有从脚本到视频的功能，确保在您的组织中传递一致的信息。