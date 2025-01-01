正念：创造更好的决策权视频
赋予个人做出正确决策并实现变革潜力，同时利用HeyGen高效的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为寻求个人成长的人士开发一个45秒的视频，提供改善整体健康和福祉的实用建议。视觉美学应充满活力和鼓舞人心，使用欢快的音乐，并由一个引人入胜的AI化身传递建议，旨在赋予个人为健康做出正确决策的能力。
制作一个60秒的叙述视频，针对运动员和健身爱好者，探讨如何理解身心连接可以释放身体耐力的变革潜力，解决疲劳的心理构建。视觉和音频风格应充满活力和鼓舞人心，展示强大的图像和激励人心的配乐，所有这些都通过HeyGen的从脚本到视频功能实现，强调信念如何影响表现。
为面临重大人生选择的年轻人设计一个30秒的视频，提供关于决策的新颖视角，将“做出正确决策”框定为一个迭代过程而非单一事件。视觉效果应现代且引人入胜，利用动画图形和清晰简洁的旁白，并通过HeyGen的字幕/标题功能增强可访问性。此视频旨在减少选择带来的焦虑并培养成长心态。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
