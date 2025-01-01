使用AI力量创建决策备忘录视频
利用HeyGen的AI化身轻松制作引人入胜的视频，提升决策能力，获得专业效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的动态决策备忘录视频，向销售团队简要介绍更新的销售策略简报，旨在增强现场决策能力。视觉展示应结合图表和关键绩效指标，使用HeyGen的媒体库/库存支持，配以直接从脚本生成的充满活力和鼓舞人心的语音解说。
制作一段30秒的培训回顾视频，总结最近研讨会的关键要点，利用HeyGen的模板和场景中的决策备忘录视频模板。视频应采用友好和鼓励的视觉风格，配以轻快的AI语音生成，使信息易于培训人员和团队负责人理解。
制作一段50秒的客户成功更新视频，创建一个决策备忘录视频，突出最近的成就和即将面临的挑战，供内部审查或关键客户使用。视频需要专业、以解决方案为导向的视觉美学，配以清晰的字幕/说明，以确保可访问性，利用纵横比调整和导出功能实现多平台交付。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
使用视频备忘录进行内部沟通的主要好处是什么？
视频备忘录，特别是用于重要政策备忘录讨论或HR政策更新，能够通过比传统文本更具吸引力和记忆性的格式传递信息，从而显著提升决策能力。HeyGen允许您创建能够吸引注意力并高效澄清复杂主题的决策备忘录视频。
HeyGen如何简化专业决策备忘录视频的创建？
HeyGen通过使用AI化身和AI语音解说将您的文本脚本转化为动态内容，从而简化了决策备忘录视频的创建。这个免费文本转视频生成器简化了流程，使您无需复杂的视频编辑技能即可快速制作高质量的销售策略简报或培训回顾。
HeyGen能否为我的视频备忘录生成准确的字幕和多样的语音选项？
是的，HeyGen包含一个先进的AI字幕生成器，以确保所有观众都能清晰地访问您的视频备忘录。此外，您可以从多种AI语音解说中进行选择，以匹配您特定信息所需的语气和专业性，无论是客户成功更新还是内部政策。
HeyGen是否提供模板或预设计布局以帮助启动视频备忘录？
当然，HeyGen提供了一系列可定制的模板，专为帮助您快速创建决策备忘录视频而设计。这些模板提供了一个结构化的起点，使您能够轻松制作对各种业务沟通有影响力且引人入胜的视频，从而提升整体决策能力。