创建交易流程视频：提升您的销售漏斗

轻松生成个性化视频，并使用先进的AI化身加速您的销售管道。

109/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的60秒产品演示视频，完美融入您的销售视频流程，目标是潜在的B2B客户或投资者。利用HeyGen的脚本转视频功能，将您的解释转化为现代、信息丰富的演示，通过专业的模板和场景清晰简洁地展示关键特性。
示例提示词2
制作一个有影响力的30秒视频，有效展示如何更高效地为销售经理和团队负责人创建交易流程视频。这个战略性且自信的视觉作品应利用HeyGen的自动字幕功能以确保清晰度，并从媒体库/库存支持中加入相关视觉效果，以视觉方式解释结构化交易流程模板的好处。
示例提示词3
生成一个40秒的个性化LinkedIn视频，作为与特定潜在客户跟进的谈话头视频。视频应具有真实且对话式的语气，利用AI化身直接与观众对话。通过使用纵横比调整和导出功能，确保其完美优化以适应社交平台，保证您的信息被清晰地听到和看到。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建交易流程视频

通过个性化、高质量的视频内容简化您的销售流程，并有效吸引潜在客户，推动转化。

1
Step 1
选择您的交易流程模板
首先从我们的库中选择一个定制的“交易流程模板”，以快速构建适用于各种销售场景的视频沟通。
2
Step 2
创建个性化视频
制作引人入胜的、个性化的“个性化视频”，直接与您的观众对话，确保与每位观众建立强烈的联系。
3
Step 3
整合产品演示视频
无缝整合现有的“产品演示视频”片段或创建新的片段，以有效展示您的产品。
4
Step 4
导出您的创意视频
完成您的引人入胜的“创意视频”，并以所需格式导出，准备在所有沟通渠道中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过客户推荐建立信任

.

轻松创建展示客户成功故事的引人入胜的AI视频，在整个交易流程中建立信誉并加速信任。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的交易流程视频？

HeyGen使您能够轻松创建个性化的交易流程视频和引人入胜的销售视频流程，使用AI驱动的工具。利用我们先进的AI化身和文本转视频生成器，制作专业且富有创意的视频内容，吸引观众的注意力。

HeyGen能为我的销售工作生成个性化的潜在客户视频流程吗？

当然可以！HeyGen专为帮助您生成高度个性化的潜在客户视频流程而设计。利用AI代言人传递定制信息，用于个性化的LinkedIn视频推广，显著提升您的销售视频流程和参与度。

HeyGen为销售视频创建提供哪些模板？

HeyGen提供多种专业模板和场景，以简化您的视频创建过程，包括适合交易流程模板和产品演示视频的选项。这些预设计的布局帮助您快速制作高质量的销售视频流程，无需大量编辑。

HeyGen适合生成产品演示视频或谈话头内容吗？

是的，HeyGen非常适合创建动态的产品演示视频和专业的谈话头视频。我们的平台允许您使用逼真的AI化身来展示您的内容，确保高质量和引人入胜的视频内容，适用于任何目的。