创建客户保留视频 提升忠诚度 & 减少流失

使用AI化身个性化互动，建立持久的品牌忠诚度，有效减少流失。

99/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个引人入胜的30秒再参与活动视频，针对不活跃用户，旨在通过提醒他们过去的好处来减少流失。视频应采用温和、邀请的音频风格和视觉吸引力的图形，利用HeyGen的语音生成进行清晰的旁白，并自动生成字幕以确保可访问性。
示例提示词2
为现有忠实客户制作一个动态的60秒客户保留视频更新，展示最近的产品增强功能以促进品牌忠诚度。此视频将采用时尚、现代的视觉风格，配以欢快的背景音乐，并通过HeyGen的广泛媒体库/素材支持专业资产，并使用纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
示例提示词3
生成一个鼓舞人心的50秒客户成功故事视频，旨在加强您产品的价值观念，鼓励当前用户继续参与。采用真实、感人的视觉和音频风格，利用HeyGen的多样化模板和场景快速组装一个专业且引人入胜的叙述，从您的脚本中创建客户保留视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建客户保留视频

利用个性化视频提升客户互动和忠诚度，使用AI驱动的视频制作工具减少流失。

1
Step 1
选择模板
从一系列为客户互动和各种用例设计的可定制模板中选择。这为您的个性化视频提供了一个强有力的起点。
2
Step 2
添加您的脚本
粘贴您的个性化信息脚本。我们的从脚本到视频功能将自动生成逼真的语音旁白并为您选择的AI化身进行动画处理。
3
Step 3
应用品牌元素
使用我们的品牌控制功能整合您的品牌标志、颜色和字体，确保每个视频都能反映公司的身份并加强品牌忠诚度。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的视频，调整其适合不同平台的尺寸，并立即导出。在您的渠道上分享引人入胜的个性化客户保留视频，以促进更深层次的联系。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建个性化再参与视频

.

通过个性化视频信息和量身定制的内容重新连接客户并重新激活不活跃用户，推动持续的互动和保留。

background image

常见问题

HeyGen如何有效创建客户保留视频？

HeyGen让您能够轻松创建引人入胜的客户保留视频，利用先进的AI技术。通过AI化身和从脚本到视频功能，制作个性化的视频内容，促进客户互动和品牌忠诚度，最终帮助减少流失。

是什么让HeyGen成为有效的AI个性化视频工具以促进客户互动？

HeyGen利用AI生成高度个性化的视频信息，使其成为有效的AI个性化视频工具。我们的平台支持可扩展的个性化，帮助您为入门视频、产品更新或再参与活动提供独特的客户体验。

HeyGen能否支持各种客户成功视频需求，如入门或成功故事？

当然，HeyGen是一款多功能的AI视频制作工具，旨在支持多样化的客户成功视频需求。通过可定制的模板和自动字幕，轻松创建引人入胜的入门视频、客户成功故事和教育内容，以建立更强的客户关系。

HeyGen如何简化客户保留视频的制作过程？

HeyGen简化了整个视频制作过程，让您能够快速生成高质量的客户保留视频。通过AI化身、从脚本到视频功能和全面的媒体库等功能，您可以专注于信息传递，而HeyGen则处理复杂性，帮助您高效减少流失。