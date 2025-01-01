使用AI创建客户门户说明视频
通过将脚本转化为动态、易于跟随的视频，提升用户参与度并简化支持票据。利用从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设想一个90秒的技术概述视频，面向企业IT决策者，重点介绍如何构建具有强大多租户安全性的安全客户门户。视频应采用权威且建立信任的视觉风格，结合动画图表解释复杂概念，并由自信的AI化身传达关键信息。通过生成字幕/说明文字提高清晰度和可访问性，利用HeyGen的AI化身以专业的方式展示技术规格。
开发一个2分钟的培训视频，专为产品经理和客户成功团队量身定制，展示终端用户如何浏览和使用客户门户功能，如查看订单数据。视觉和音频风格应友好、清晰且分步骤，利用互动屏幕演练。HeyGen的模板和场景可以帮助结构化流程，而媒体库/库存支持可以提供相关图标和背景视觉效果以增强用户理解。
为技术实施者和开发人员制作一个1分钟的演示视频，使用m-Power展示客户门户内的高级条件渲染以个性化用户体验。该视频应动态且技术导向，可能使用分屏布局展示平台配置和结果UI，由充满活力的AI化身呈现。通过利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化演示以适应不同平台的观看环境。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建客户门户说明视频？
HeyGen通过利用AI化身和从文本到视频技术简化了创建客户门户说明视频的过程。您可以轻松地将脚本转换为引人入胜的视觉指南，加速客户门户的内容制作。
HeyGen提供哪些功能以确保我的说明视频适合安全的客户门户？
HeyGen帮助您制作专业的视频，以确保安全的客户门户具有强大的品牌控制，确保一致性和信任。我们的导出文件可兼容于有效管理用户角色和多租户安全的平台。
HeyGen能否与我现有的Web应用程序或低代码开发平台集成以创建客户门户内容？
HeyGen提供多功能的视频导出，准备好无缝集成到各种Web应用程序环境中，包括使用低代码开发平台构建的环境。您可以利用纵横比调整以完美适应客户门户的设计。
可以使用HeyGen创建哪些类型的客户门户管理视频？
HeyGen擅长制作清晰的视频，用于管理客户门户的各个方面，如查看订单数据或提交支持票据。利用我们可定制的模板和场景，配合语音生成和准确的字幕/说明文字，有效地教育您的用户。