Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
学习如何创建自己的45秒客户入职视频，适合需要解释复杂功能的产品经理和培训协调员。利用HeyGen的脚本转视频功能，将详细的说明转化为简洁的分步动画视频，确保新用户高效理解您的产品仪表板。
示例提示词2
通过制作一个90秒的视频，展示理想的客户入职流程，赋能您的客户成功团队和支持专家。这个详细且友好的教程，借助HeyGen灵活的模板和场景，将引导用户完成关键步骤，促进更高的客户忠诚度，并减少初次使用产品时的摩擦。
示例提示词3
制作一个引人注目的30秒SaaS入职视频，专为商业领袖设计，突出顺利用户采用的战略优势。通过有影响力且充满活力的视觉风格，以及HeyGen的字幕/说明文字的便利性以提高可访问性，这个视频将阐明简化的入职流程如何直接促进长期客户留存和业务增长。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
评价

如何创建客户入职流程视频

使用HeyGen强大的AI工具简化您的客户入职流程并提高产品采用率，制作引人入胜的视频指南。

1
Step 1
创建您的视频脚本
开发一个清晰简洁的“视频脚本”，概述您的入职流程的每一步。HeyGen的“脚本转视频”功能允许您轻松将文本转化为引人入胜的视频内容，形成您指南的基础。
2
Step 2
选择您的视觉指南
通过添加虚拟主持人来增强参与度和清晰度。从HeyGen多样的“AI虚拟人”中选择一个来代表您的品牌或引导观众了解您的产品，为您的入职体验增添专业和个人化的触感。
3
Step 3
添加产品演示
整合您的产品“屏幕录制”以视觉引导用户了解关键功能和初始设置。这确保了清晰的分步说明，为顺畅和直观的入职体验减少潜在摩擦。
4
Step 4
导出并分发您的视频
完成您的“入职视频”并使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能为各种平台准备。通过欢迎邮件或您的产品仪表板分享您精心制作的指南，以加速客户成功和留存。

使用案例

快速开发有效的流程视频

使用AI快速为客户入职旅程的每一步生成有影响力且一致的视频。

常见问题

客户入职视频如何提高客户留存率？

HeyGen允许您创建引人入胜的客户入职视频，清晰地解释您的产品，从而提高客户留存率和忠诚度。您可以轻松使用AI主持人和可定制的视频模板制作这些视频，确保您的信息一致且有效。

创建自己的客户入职视频的最简单方法是什么？

使用HeyGen，您可以轻松通过脚本转视频功能创建客户入职流程视频。只需从各种视频模板中选择，添加您的内容，然后让HeyGen的AI视频制作工具生成一个由AI主持人的专业视频，简化整个过程。

SaaS入职视频如何降低支持成本？

有效的SaaS入职视频主动教育用户，显著减少常见客户查询并降低客户支持成本。HeyGen帮助您制作高质量、一致的入职内容，确保用户快速掌握您的产品仪表板和功能，促进客户忠诚度。

我可以用我的品牌标识定制入职视频吗？

可以，HeyGen为您的客户入职视频提供完整的品牌控制，允许您加入您的标志、品牌颜色和特定信息。这确保了新客户的一致且专业的体验，增强了您的欢迎邮件和整体品牌形象。