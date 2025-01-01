创建转化的客户旅程视频
通过强大的视觉故事讲述制作引人入胜的视频，轻松利用HeyGen的AI化身将您的客户旅程生动呈现
设计一个60秒的解说视频，展示数字营销服务的简化客户旅程，目标是寻求增长的小企业主。采用友好、吸引人的视觉风格，使用预制模板和场景来说明常见挑战以及服务如何提供轻松的解决方案，配以令人安心和富有同情心的配音。叙述应突出入门的简便性和对业务的积极影响，有效利用视觉故事讲述。
制作一个30秒的简洁客户旅程视频，针对评估B2B软件解决方案的企业决策者，重点介绍战略优势和快速实施。使用企业化、信息丰富的视觉风格，配以自信、权威的AI声音，通过文本转视频轻松生成脚本。通过包含显著的字幕和说明，确保所有观众的清晰度和可访问性，展示解决方案如何从初步询问到成功整合简化其复杂流程。
创建一个50秒的教育视频，描绘新用户通过生产力软件的“英雄之旅”，旨在帮助新订阅者导航初始设置。采用指导性和鼓励性的视觉风格，结合清晰的屏幕录制和友好的动画覆盖。通过语音生成的温暖、鼓励的声音逐步引导用户，从面临挑战的初学者转变为自信、能干的平台大师，突出客户旅程中的关键里程碑。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我有效地创建客户旅程视频？
HeyGen通过利用AI化身和可定制的视频模板，使您能够轻松创建引人入胜的客户旅程视频。我们的平台简化了视觉故事讲述，使您能够轻松制作在客户旅程每个阶段都能引起观众共鸣的视频。
HeyGen是否提供特定的客户旅程地图视频模板？
是的，HeyGen提供了一系列多功能的视频模板，专门用于展示客户旅程地图的各个阶段。这些模板简化了流程，使您无需丰富的设计经验即可快速开发有影响力的故事视频。
HeyGen使用了哪些AI功能来增强客户旅程视频的故事讲述？
HeyGen利用先进的AI化身和AI语音演员功能，以逼真的演示将您的客户旅程视频生动呈现。您还可以使用AI字幕生成器，确保您的视觉故事讲述对所有观众都具有吸引力和可访问性。
HeyGen能否为不同的客户旅程接触点制作各种类型的视频内容？
当然可以。HeyGen具有多样性，允许您创建多种视频内容，例如用于发现阶段的引人入胜的解说视频、用于考虑阶段的信息丰富的演示视频，或用于购买后倡导的引人注目的推荐视频。这确保了整个客户旅程中一致且有影响力的视觉故事讲述。