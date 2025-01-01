轻松创建客户旅程映射视频

将客户旅程洞察转化为引人入胜的视觉故事，使用逼真的AI化身，提升客户体验，无需复杂的视频制作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个吸引人的45秒视频，面向销售团队和潜在客户，视觉叙述新软件产品的典型客户旅程。采用动态、故事化的视觉风格，利用HeyGen的媒体库/素材支持，整合相关视频和图像，使每个客户体验阶段栩栩如生。音频应配有欢快、现代的背景音乐，确保视频有效展示无缝的客户旅程。
示例提示词2
制作一个60秒的教程风格视频，面向市场营销人员和内容创作者，演示如何高效创建客户旅程映射视频，使用HeyGen。视觉风格应结合HeyGen界面的屏幕录制和引人入胜的AI化身来解释关键步骤，利用HeyGen的AI化身清晰专业地呈现信息。友好的指导性配音将引导观众完成视频创建过程。
示例提示词3
设计一个高影响力的30秒营销视频，面向企业高管和项目负责人，强调可视化客户旅程映射的战略优势。视觉风格应现代且有冲击力，结合动画文本和动态图形以快速吸收信息，利用HeyGen的模板和场景简化这些映射视频的制作。欢快、有冲击力的音乐将强调信息，传达有效视觉故事的价值。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建客户旅程映射视频

通过动态视频可视化整个客户生命周期。将洞察转化为引人入胜的叙述，以增强理解并推动战略改进。

1
Step 1
创建您的旅程脚本
首先概述客户旅程的关键阶段和痛点。撰写清晰的脚本，详细说明每次互动，HeyGen的文字转视频功能将把您的文字转化为动态场景。
2
Step 2
选择AI化身和视觉效果
通过选择多样化的AI化身来代表不同的客户角色或内部角色，增强您的叙述和视觉故事。将这些与相关场景结合，以描绘每个旅程步骤。
3
Step 3
应用品牌和配音
使用HeyGen的配音生成功能为您的视频添加专业解说，引导观众完成旅程。您还可以应用品牌的颜色和标志，以获得一致的外观。
4
Step 4
导出您的映射视频
一旦您的全面客户旅程映射视频完成，按所需的纵横比导出。分享您的洞察视频，以有效传达客户体验并促进可操作的改进。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

优化客户旅程接触点视频

为关键客户旅程接触点制作高效的视频内容，从认知到转化。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的客户旅程映射视频？

HeyGen使您能够将复杂的客户旅程转化为引人入胜的视觉故事。利用AI化身、文字转视频和动态模板，轻松制作高质量的视频内容，清晰展示客户体验的每个接触点。

HeyGen提供哪些功能来定制我的客户旅程视频？

HeyGen提供广泛的品牌控制，包括标志和颜色定制，以及丰富的媒体库来个性化您的视频。这些工具使您能够创建保持品牌一致性并与观众产生共鸣的营销视频。

HeyGen能否简化旅程映射的视频创建过程？

当然可以。HeyGen通过AI化身和从脚本自动生成配音来简化视频制作。这使您能够快速生成专业的解说视频，而无需进行大量视频编辑，加快您的视觉故事讲述。

我可以将HeyGen的客户旅程映射视频用于哪些目的？

您可以将HeyGen生成的客户旅程映射视频用于内部培训、利益相关者演示或外部营销，以增强对用户体验的理解。轻松导出并在各种平台上分享您的视频内容，支持调整纵横比。