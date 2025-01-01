创建更智能的营销客户洞察视频
轻松从脚本创建客户洞察视频，将复杂数据转化为引人入胜、可分享的自动化活动内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个90秒的教学视频，面向市场策略师和CRM管理员，展示客户洞察如何推动高效的自动化活动和实时旅程。视频应展示这些洞察在营销自动化平台中的实际应用。采用动态视觉风格，结合数据可视化和简洁动画，并配以引人入胜的专业旁白。利用HeyGen的AI虚拟人展示信息，并通过自动生成的字幕确保可访问性。
为内容创作者和产品营销人员开发一个2分钟的解释性视频，展示如何构建一个适合不同客户旅程阶段的视频库。叙述应强调使用客户洞察识别关键接触点并创建有针对性的营销视频。视觉风格应引人入胜且以故事为导向，展示各种场景和角色。利用HeyGen的模板和场景简化制作并增强视觉吸引力，结合媒体库/素材支持以丰富内容。
制作一个简洁的45秒视频，作为新产品用户或支持团队的功能演示，展示与收集或分析客户洞察相关的特定功能。视频应将复杂过程分解为易于遵循的步骤，强调其在理解客户方面的价值。保持直接简洁的视觉风格，提供清晰的屏幕指示。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种平台，并利用精准的语音生成以确保清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen视频如何集成到现有的数字营销活动中？
HeyGen允许您通过直接视频URL或嵌入代码轻松分享您创建的营销视频，非常适合外发营销、营销邮件和登陆页面。导出后，您还可以将视频托管在YouTube或Vimeo等平台上，支持无缝集成到自动化活动和实时旅程中。
我可以在哪里管理我创建的HeyGen视频和数字内容？
HeyGen提供了一个强大的视频库来存储和组织您的所有数字内容。这个中心枢纽确保您可以轻松访问和管理您的营销视频，快速检索并在各种客户旅程中部署它们。
HeyGen是否支持为自动化客户旅程创建个性化视频？
是的，HeyGen使您能够大规模创建客户洞察视频，非常适合在自动化活动中提供个性化体验。利用AI虚拟人和文本转视频功能，在不同客户细分中实时传递相关视频内容。
HeyGen为我的营销视频提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供全面的品牌控制，确保您的营销视频与品牌形象一致。您可以应用自定义标志和品牌颜色，并利用专业设计的模板来保持所有数字内容的视觉一致性。