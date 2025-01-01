轻松创建客户扩展视频
提升客户参与度和忠诚度；使用逼真的AI虚拟形象轻松创建个性化客户扩展视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一段30秒的活力视频营销作品，旨在通过独家升级机会吸引现有客户。视觉风格应充满活力和吸引力，具有动态场景切换和欢快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景快速组装出吸引人的展示，并通过从脚本到视频的文本功能阐述独特优势，使其成为有效的客户参与视频。
制作一段鼓舞人心的60秒叙事视频，作为客户扩展视频模板，展示长期客户的成功故事。视觉风格应真实温暖，结合真实世界的镜头（通过媒体库/素材支持）和细腻的动画图形。通过为采访片段添加字幕/说明，确保所有观众都能清晰理解，强调通过您的解决方案实现的旅程和转变，激发更深的忠诚度。
设计一段45秒的信息视频，面向高级用户，引导他们使用高级功能以推动更深入的产品使用。视觉风格应清晰准确，结合屏幕录制和引人入胜的图形叠加。AI代言人可以用清晰权威的语气有效地传达逐步指导，利用HeyGen的AI虚拟形象为此客户扩展视频增添个性化但专业的触感。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建客户扩展视频？
HeyGen通过提供大量可定制的视频模板，帮助用户高效创建引人入胜的客户扩展视频。使用我们的免费文本到视频生成器，您可以快速将脚本转化为包含AI生成虚拟形象的引人入胜的内容，大大简化了视频制作过程。
HeyGen为视频营销提供了哪些AI功能？
HeyGen提供了先进的AI功能，包括AI代言人和AI配音演员，能够生成逼真且动态的视频营销内容。您可以生成多语言配音并利用AI生成的虚拟形象，确保您的信息能够引起多元化观众的共鸣。
我可以完全自定义HeyGen创建的视频以适应我的品牌吗？
当然可以。HeyGen允许您对视频进行广泛的自定义，从选择AI生成的虚拟形象和使用可定制的脚本，到应用品牌控制如您的标志和品牌颜色。这确保了每个视频都能完美契合您的品牌形象并增强客户参与度。
HeyGen是否提供适用于不同客户参与需求的视频模板？
是的，HeyGen提供了一个全面的视频模板库，专为各种客户参与视频和营销目标设计。这些模板包括适合动画解释视频的模板，使您无需从头开始即可轻松制作专业质量的内容。