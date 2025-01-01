轻松创建客户扩展视频

提升客户参与度和忠诚度；使用逼真的AI虚拟形象轻松创建个性化客户扩展视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一段30秒的活力视频营销作品，旨在通过独家升级机会吸引现有客户。视觉风格应充满活力和吸引力，具有动态场景切换和欢快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景快速组装出吸引人的展示，并通过从脚本到视频的文本功能阐述独特优势，使其成为有效的客户参与视频。
示例提示词2
制作一段鼓舞人心的60秒叙事视频，作为客户扩展视频模板，展示长期客户的成功故事。视觉风格应真实温暖，结合真实世界的镜头（通过媒体库/素材支持）和细腻的动画图形。通过为采访片段添加字幕/说明，确保所有观众都能清晰理解，强调通过您的解决方案实现的旅程和转变，激发更深的忠诚度。
示例提示词3
设计一段45秒的信息视频，面向高级用户，引导他们使用高级功能以推动更深入的产品使用。视觉风格应清晰准确，结合屏幕录制和引人入胜的图形叠加。AI代言人可以用清晰权威的语气有效地传达逐步指导，利用HeyGen的AI虚拟形象为此客户扩展视频增添个性化但专业的触感。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建客户扩展视频

轻松利用AI的力量创建个性化客户扩展视频。通过专业、可扩展的内容吸引您的观众并培养忠诚度。

1
Step 1
创建您的视频内容
首先使用可定制的脚本或从各种视频模板中选择来规划您的信息。我们的平台允许您利用从脚本到视频的文本功能，轻松将文本转化为引人入胜的视觉效果。
2
Step 2
选择您的AI代言人
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来代表您的品牌。这些AI代言人通过自然的表情和动作将您的信息生动呈现，增强客户参与视频的效果。
3
Step 3
应用语音和品牌
通过整合品牌标志和颜色进一步个性化您的视频。我们的平台提供先进的语音生成功能，允许您使用AI配音演员创建多语言配音，有效地覆盖全球观众。
4
Step 4
导出和分发
完成您的客户扩展视频，并利用纵横比调整和导出功能以多种格式导出。轻松在所有营销渠道上分享您的高质量内容，以最大化影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上吸引客户

快速制作动态社交媒体视频和剪辑，以保持活跃的客户参与度并推广新产品。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建客户扩展视频？

HeyGen通过提供大量可定制的视频模板，帮助用户高效创建引人入胜的客户扩展视频。使用我们的免费文本到视频生成器，您可以快速将脚本转化为包含AI生成虚拟形象的引人入胜的内容，大大简化了视频制作过程。

HeyGen为视频营销提供了哪些AI功能？

HeyGen提供了先进的AI功能，包括AI代言人和AI配音演员，能够生成逼真且动态的视频营销内容。您可以生成多语言配音并利用AI生成的虚拟形象，确保您的信息能够引起多元化观众的共鸣。

我可以完全自定义HeyGen创建的视频以适应我的品牌吗？

当然可以。HeyGen允许您对视频进行广泛的自定义，从选择AI生成的虚拟形象和使用可定制的脚本，到应用品牌控制如您的标志和品牌颜色。这确保了每个视频都能完美契合您的品牌形象并增强客户参与度。

HeyGen是否提供适用于不同客户参与需求的视频模板？

是的，HeyGen提供了一个全面的视频模板库，专为各种客户参与视频和营销目标设计。这些模板包括适合动画解释视频的模板，使您无需从头开始即可轻松制作专业质量的内容。