使用AI更快创建客户教育视频

生成专业的教程视频以有效进行客户入门。使用HeyGen的语音生成增强参与度并阐明逐步指南。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个90秒的教程视频，针对新客户的产品入门。视觉风格应结合屏幕录制和动态文字叠加，配以欢快的背景音乐和专业的AI生成旁白。展示HeyGen的从脚本到视频功能如何轻松将引人入胜且全面的脚本转化为逐步用户指南。
示例提示词2
设计一个45秒的视频用于客户教育，面向希望掌握高级功能的现有客户。视觉美学应精致且专业，始终保持一致的品牌风格，并配以高雅的配乐。强调HeyGen的模板和场景如何提供快速的起点，以及媒体库/素材支持如何提供丰富的视觉效果以有效创建视频文档。
示例提示词3
生成一个30秒的快速视频，提供常见客户问题的快速提示。此视频适用于寻求特定问题即时解决方案的客户。视觉和音频风格应快速、直接，并使用视觉吸引力的文字叠加，配以简洁的旁白。展示HeyGen的语音生成如何快速创建清晰的音频用于多样的快速指南，以及字幕/说明如何增强所有观众的可访问性。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建客户教育视频

使用生成式AI平台快速开发清晰、引人入胜的客户教育视频。高效提升产品采用率和客户成功。

1
Step 1
创建您的引人入胜的脚本
首先概述您的关键信息。使用直观的文本编辑器撰写全面的脚本，该脚本将无缝转换为动态视频，利用我们的文本转视频功能。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样的AI虚拟形象中选择一个来代表您的品牌。选择最能传达您的客户教育内容的专家声音或角色，增强参与度。
3
Step 3
应用您的品牌标识
整合您品牌的独特外观和感觉。利用品牌控制添加标志、调整颜色，并结合媒体库资产，使您的教程视频独具特色。
4
Step 4
导出您的教育视频
审查您精心制作的视频，然后简单点击导出。您的高质量客户教育视频现在可以在您的学习管理系统或客户门户上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的产品功能

将复杂的产品功能和技术信息转化为易于理解、清晰且全面的视频文档。

常见问题

HeyGen如何帮助我高效创建客户教育视频？

HeyGen利用其生成式AI平台将引人入胜且全面的脚本转化为专业的客户教育视频。您可以利用AI虚拟形象和AI生成的旁白制作高质量的教程视频和逐步用户指南，而无需复杂的视频制作。

HeyGen为我的视频文档提供了哪些创意控制？

HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色，并从各种模板和场景中进行选择。这确保了您的视频文档保持一致且专业的外观，增强客户参与度。

HeyGen能否支持多样的专家声音或角色选项用于培训视频？

是的，HeyGen提供一系列AI虚拟形象和高级语音生成功能，以提供多样的专家声音或角色选项。这使您能够创建适合各种客户成功场景或电子学习模块的引人入胜且有影响力的培训视频。

HeyGen如何简化入门和用户指南的视频制作？

HeyGen通过将文本转化为视频，结合AI虚拟形象和自动语音生成，简化了视频制作。这简化了逐步用户指南和入门材料的创建，使得制作清晰有效的客户教育变得更加容易。