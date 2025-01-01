轻松创建客户投递指导视频

通过引人入胜、个性化的指导视频提升客户满意度并简化入门流程，利用逼真的AI化身。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有用户开发一个60秒的产品教程视频，详细介绍特定的投递程序，采用简洁专业的美学风格，结合屏幕录制和清晰的旁白生成，展示“操作视频”以实现最佳理解。
示例提示词2
制作一个30秒的客户教育视频，回答关于投递政策的常见问题，利用引人入胜的动画图形和动态AI化身，辅以精确的字幕/说明文字，以提高可访问性和对关键指令的易于理解。
示例提示词3
设计一个50秒的多语言视频，为多元化的客户群体提供全面的投递说明，特色是一个复杂的AI化身，通过从脚本到视频的能力传递内容，确保这些“客户成功视频”在全球范围内可访问且包容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建客户投递指导视频

通过清晰、引人入胜且由AI驱动的指导视频赋能您的客户，简化投递流程并提升他们的整体体验。

1
Step 1
创建您的脚本
在简洁的脚本中逐步概述整个投递过程。利用从脚本到视频的功能，轻松将您的书面内容转化为动态的指导视频。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多种专业AI化身中选择，以清晰地表达每个指令。这确保了您的培训视频具有一致且引人入胜的呈现。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过加入自定义媒体、屏幕录制或公司标志来增强清晰度并强化您的品牌。利用HeyGen的品牌控制功能，保持专业且引人入胜的外观。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过添加自动字幕/说明文字来完成您的客户教育视频，以提高可访问性。然后，以各种纵横比导出您的视频，以便在各个平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的投递程序

将复杂的客户投递指令分解为易于理解和视觉清晰的视频，提高理解力并减少错误。

常见问题

HeyGen如何简化客户教育视频的制作？

HeyGen使企业能够快速创建引人入胜的、由AI驱动的客户教育视频，使用逼真的AI化身和专业模板。这大大简化了制作高质量指导视频的过程，确保为您的观众提供一致且最新的内容。

使用HeyGen平台可以制作哪些类型的培训视频？

HeyGen支持创建各种培训视频，包括客户入门视频、客户服务培训、产品教程和操作视频。您可以通过个性化视频、屏幕录制和专业模板来增强这些视频，使学习更有效和引人入胜。

HeyGen是否提供创建多语言指导视频的解决方案？

是的，HeyGen为创建多语言视频提供了强大的支持，使您能够通过指导内容覆盖全球观众。其AI化身可以用多种语言传递信息，确保有效的视频翻译和广泛的客户教育。

HeyGen能否帮助创建个性化的用户指导视频？

当然可以。HeyGen允许创建针对个人用户需求量身定制的个性化指导视频，增强客户教育。通过利用AI化身，您可以传递更具共鸣的目标信息，提高用户满意度和产品采用率。