即时创建客户数据培训视频
提高完成率和客户满意度。使用AI化身将您的客户数据培训脚本转化为引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对国际培训部门和全球客户服务团队的2分钟演示视频，展示HeyGen在客户服务培训视频中的强大功能。视觉和音频风格应动态且多语言，具有无缝过渡和引人入胜的视觉效果，解释复杂概念。强调HeyGen的“一键翻译”和AI配音功能，以实现多样化受众的有效本地化，轻松克服语言障碍。
制作一个针对数据科学家和IT培训专家的简洁60秒解释视频，展示AI视频创作的简化流程。视频应具有解释性视觉风格，集成动画图形，配以自信的AI主持人声音。展示HeyGen的模板和场景如何与其从脚本到视频的能力相结合，加速开发复杂的数据培训模块，配有AI化身。
制作一个75秒的分步培训视频，专为新员工和技术支持人员设计，重点介绍如何创建具有最大可访问性的培训视频。视觉风格应清晰且支持性强，使用友好的AI主持人和易于跟随的音频语调。突出HeyGen强大的配音生成和自动字幕/字幕功能，确保所有学习者都能有效理解与客户数据相关的内容，无论他们的学习风格或环境如何。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化客户服务培训视频的创建？
HeyGen通过利用AI视频创作，使用户能够高效地创建客户服务培训视频。您可以将脚本转化为引人入胜的内容，配有AI化身和逼真的AI配音，显著减少传统制作的复杂性。
HeyGen提供哪些AI功能用于逼真的培训视频制作？
HeyGen提供先进的AI驱动解决方案，包括多样化的AI主持人和复杂的AI配音技术，确保您的培训视频逼真且专业。这些技术能力允许在无需大量拍摄或配音的情况下实现一致的高质量视频制作。
HeyGen能否帮助本地化面向全球观众的培训视频？
是的，HeyGen支持通过其“一键翻译”功能对培训视频进行本地化。这使您能够轻松调整内容以适应多样化的全球观众，确保有效的沟通和覆盖。
HeyGen是否提供工具来简化培训视频的创建过程？
HeyGen通过直观的功能简化了培训视频的创建过程，例如将视频脚本转换为完整的制作。通过访问各种视频模板和强大的媒体库，您可以快速制作专业级内容。