轻松创建客户公告视频
使用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松制作用于营销活动和内部沟通的专业视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个温暖而专业的60秒公告视频，与所有客户和潜在客户分享公司重要里程碑。利用激励人心的视觉效果和轻音乐，借助HeyGen的多样化模板和场景打造精美外观，并通过字幕确保可访问性。
通过简洁的30秒客户公告视频通知客户即将进行的服务改进或计划维护。采用令人安心、清晰的视觉和音频风格，配以平静的背景音乐，以建立受影响用户的信任，利用HeyGen的从脚本到视频功能，并通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
为社交媒体关注者和新潜在客户生成一个引人注目的15秒促销公告视频，突出特别优惠或活动。设计动态视觉风格，配以令人兴奋的流行音乐，利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持和可定制的模板和场景，快速吸引注意力并推动参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的客户公告视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和从文本到视频技术，让您轻松制作专业的公告视频。从多种公告视频模板中选择，并根据您的品牌信息进行定制，以实现有影响力的客户沟通。
HeyGen是否提供各种类型公告视频的模板？
是的，HeyGen提供多样化的公告视频模板库，适用于产品更新、公司新闻等。轻松使用您的品牌、媒体和脚本定制这些模板，制作出独特于您信息的专业视频。
HeyGen提供哪些AI功能来创建公告视频？
HeyGen的AI功能简化了撰写脚本和生成公告视频语音的过程。我们的平台允许您将文本直接转化为引人入胜的视频，配以AI虚拟形象，确保最终产品的精美。
我可以在HeyGen中自定义公告视频的视觉风格吗？
当然可以，HeyGen让您完全掌控视频元素的定制，如品牌、背景和纵横比。确保您的公告视频专业且完美契合公司视觉识别，以实现有效沟通。