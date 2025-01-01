创建建立信任与销售的客户宣传视频
将真实的客户故事转化为强大的营销资产。使用HeyGen的AI化身快速生成引人注目的视频推荐。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
针对普通消费者和社交媒体关注者，需要一个30秒的客户推荐视频，使用AI化身呈现真实的评价。该视频的视觉和音频风格应轻快、现代，并结合动态音乐背景以快速吸引注意力。利用HeyGen的AI化身，让您的客户声音栩栩如生，无需实景拍摄。
一个45秒的客户反馈视频，解释您的解决方案如何解决了一个重要的痛点，非常适合考虑产品的用户和内部客户支持团队。其视觉风格应富有同情心且以解决方案为导向，使用屏幕文字突出关键要点。通过使用HeyGen的字幕功能确保可访问性和清晰度。
设计一个充满活力的50秒视频，展示品牌倡导者和潜在新客户的实际应用，模拟“我们如何使用它”的场景。视觉风格应引人入胜且非正式，结合多样化的场景和视觉过渡以保持观众的注意力。使用HeyGen的模板和场景快速组装一个动态叙述，提升制作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化客户宣传视频的制作？
HeyGen通过使用AI化身和文本转视频技术简化了制作真实客户宣传视频和推荐的过程。这消除了传统视频制作的复杂性，使得收集和展示引人注目的客户故事更加高效。
HeyGen能否支持用于营销活动的B2B客户宣传视频？
当然可以，HeyGen非常适合用于B2B客户宣传视频，使企业能够创建与目标受众产生共鸣的引人注目的客户故事。利用HeyGen的品牌控制功能，确保在所有营销活动和社交媒体渠道中的一致性。
HeyGen提供哪些功能以确保高质量的客户推荐视频？
HeyGen提供专业的AI化身、旁白生成和自动字幕功能，帮助您制作高质量的视频。您还可以通过访问媒体库和各种模板来编辑和完善您的客户推荐。
HeyGen是否有助于在不同平台上有效分发客户故事？
是的，HeyGen允许您轻松调整客户故事以适应各种营销活动和社交媒体平台，通过调整纵横比和多样的导出选项，确保您的宝贵客户反馈和用户生成内容能够覆盖最广泛的受众。