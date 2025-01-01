创建文化转型视频以打造更强大的团队

通过引人入胜的内容提升员工参与度并分享公司价值观。使用HeyGen的AI虚拟形象轻松创建引人入胜的视频。

112/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的短视频，面向全球员工和新员工，有效地在组织内推广包容性和多样性。使用多样化的图像和温暖的色彩搭配平和、清晰的解说，传达公司的价值观。利用HeyGen的语音生成功能，确保所有观众都能享受到专业且包容的音频体验，营造真正的全球归属感。
示例提示词2
为团队负责人和项目经理开发一个30秒的有影响力的视频，专门为增强工作场所的团队协作而设计。视觉呈现应结合动态动态图形和信息图表，配以简洁且激励人心的旁白。这个引人入胜的视频可以轻松使用HeyGen的从脚本到视频功能生成，将书面想法转化为引人入胜的视觉叙事。
示例提示词3
制作一个50秒的企业文化视频，面向员工和外部利益相关者，旨在突出可持续发展项目并强化公司的核心价值观。视觉美学应以自然为灵感，主题为企业社会责任，以真实、积极和负责任的语气传达。通过集成HeyGen的字幕功能，确保信息对所有观众都清晰可见，最大限度地提高可访问性和覆盖面。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建文化转型视频

利用HeyGen的AI工具快速制作引人入胜的文化转型视频，推广公司价值观并提升员工参与度。

1
Step 1
撰写您的脚本
开发能够清晰表达公司价值观和文化变革愿景的引人入胜的叙述。利用HeyGen的文本到视频功能，通过自然的声音和动态的视觉效果将您的脚本变为现实。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从HeyGen的多样化AI虚拟形象中选择一个，以真实地传达您的信息。这些逼真的演示者可以有效地传达复杂的想法，并与观众建立更深的联系。
3
Step 3
通过多语言选项增强
利用HeyGen的多语言配音扩展视频的覆盖面并促进包容性。轻松将您的内容翻译成多种语言，确保您的文化转型信息在全球范围内产生共鸣。
4
Step 4
导出并有影响力地分享
通过精确的编辑完成您的视频，并使用HeyGen的导出选项优化其在各种平台上的表现。分享您的专业、引人入胜的视频，以提升员工参与度并推动组织内的文化转型。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩大文化学习项目

.

使用AI生成多样化的文化转型课程和培训模块，通过多语言配音使其在全球范围内对所有员工可访问。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的文化转型视频？

HeyGen通过先进的AI工具和逼真的AI虚拟形象，帮助组织创建有影响力的文化转型视频。这使得公司能够有效传达价值观，并轻松提升员工参与度，营造积极的文化氛围。

HeyGen提供哪些功能来促进组织内的包容性和多样性？

HeyGen提供多样化的AI虚拟形象和强大的多语言配音功能，使组织能够通过创建引人入胜的视频来促进包容性和多样性，确保全球员工都能访问。此外，自动生成的字幕确保内容对所有观众都具有包容性。

HeyGen能否增强团队协作和员工参与度？

当然可以，HeyGen的直观平台使得制作员工见证和内部沟通变得简单，这些内容可以增强团队协作并提升员工参与度。通过创建个性化和引人入胜的视频，组织可以培养更强的社区感和共同目标。

HeyGen利用了哪些AI工具来提高视频制作效率？

HeyGen利用了尖端的AI工具，如从文本到视频生成、可定制的AI虚拟形象和智能AI配音，以简化视频制作。这使用户能够快速制作专业的文化转型视频，具有自动生成的字幕和屏幕文本等功能。