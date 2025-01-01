轻松创建文化原则视频

通过HeyGen的从脚本到视频功能，将脚本转化为引人入胜的文化视频，展示公司价值观并推动员工保留。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有员工制作一个60秒的视频，突出员工保留和共同经历的故事。该视频应采用真实的访谈风格的视觉和音频方法，展示真实的团队成员讨论他们的贡献以及公司原则如何营造积极的环境。通过添加字幕/说明文字确保可访问性，并使用HeyGen的媒体库/素材支持中的相关B-roll增强叙述。
示例提示词2
制作一个面向外部观众、潜在合作伙伴和社交媒体关注者的动态30秒视频，展示公司文化的一个关键方面。这个引人入胜的作品应包含快速剪辑、欢快的背景音乐和现代图形，以吸引观众并提升雇主品牌。利用HeyGen的模板和场景进行快速创作，并使用纵横比调整和导出功能优化其在各种社交媒体平台上的展示。
示例提示词3
为新员工入职专门制作一个45秒的教学视频，清晰地概述两个重要的文化原则。视觉风格应清晰、信息丰富且具有说明性，可能结合动画元素或信息图表风格的视觉效果来解释复杂的概念。使用HeyGen的从脚本到视频功能确保信息传达的准确性和一致性，并辅以友好的配音生成。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建文化原则视频

通过引人入胜的视频内容展示您独特的公司文化和价值观，吸引并留住顶尖人才。

1
Step 1
创建您的故事内容
撰写脚本或捕捉反映公司精神的真实叙述。利用从脚本到视频功能，轻松将您的想法转化为引人入胜的视觉效果，为您的文化原则视频提供基础。
2
Step 2
选择视频模板
从模板和场景库中选择一个与您品牌美学相符的专业模板。这为构建有影响力的公司文化视频提供了结构化的基础。
3
Step 3
应用您的品牌元素
通过应用公司独特的身份来增强您的视频。利用品牌控制（标志、颜色）确保一致性，并在整个制作过程中强化您的雇主品牌。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的创作并准备分发。使用纵横比调整和导出功能优化您的视频以适应各种平台，支持您的招聘流程和更广泛的沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

有效传达核心价值观

创建鼓舞人心的文化原则视频，清晰阐述公司价值观，激励员工并强化积极的工作环境。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的企业文化视频？

HeyGen通过AI虚拟形象和从文本到视频技术，帮助企业快速创建引人入胜的企业文化视频。这有助于有效传达公司价值观，并通过动态视觉内容提升雇主品牌。

HeyGen为招聘视频提供了哪些好处？

HeyGen通过将文本转化为引人入胜的视觉叙事，简化了有影响力的招聘视频和员工见证的制作。您可以轻松展示真实的员工故事，以吸引顶尖人才并优化招聘流程。

HeyGen能否帮助扩大公司文化视频的制作规模？

是的，HeyGen是一个强大的视频制作平台，允许您高效地扩大公司文化视频的制作规模。利用可定制的模板、品牌控制和自动编辑功能，确保所有沟通的一致性和质量。

HeyGen是否支持更强的员工保留和入职培训？

HeyGen通过快速创建引人入胜的文化视频，有效支持员工保留并简化入职培训。轻松分享公司价值观和员工故事，从一开始就培养强烈的社区感和联系感。