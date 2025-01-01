创建激励变革的企业社会责任倡议视频

将您的企业社会责任信息转化为引人入胜的内容，通过AI配音吸引观众并推动真正的社区影响。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为公众和社交媒体关注者制作一个30秒的视频，突出一个特定的企业社会责任项目。使用快节奏、视觉动态的风格，配以屏幕文字和鼓舞人心的语调，利用HeyGen的易用模板和从脚本到视频的功能，实现有影响力的叙事技巧。
示例提示词2
为员工和内部利益相关者制作一个60秒的内部沟通视频，展示企业社会责任倡议的“日常生活”。视觉和音频风格应富有同情心和真实性，结合真实镜头和HeyGen媒体库/库存支持的精选素材，并辅以温和的AI声音，制作企业社会责任倡议视频。
示例提示词3
为潜在求职者和行业同行设计一个简洁的20秒企业社会责任视频制作总结。采用干净、现代且有影响力的视觉风格，配以醒目的排版，确保通过HeyGen的字幕/字幕直接从您的脚本生成，实现无障碍，以清晰传达关键成就。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建企业社会责任倡议视频

轻松使用AI、引人入胜的模板和强大的叙事技巧制作引人入胜的企业社会责任视频，展示您对社区的积极影响。

1
Step 1
创建您的叙述脚本
概述您的企业社会责任倡议并撰写引人入胜的脚本。利用从脚本到视频的功能，将您的故事转化为视觉杰作。
2
Step 2
选择您的视觉效果和声音
从易用的模板中选择，并选择一个AI化身来代表您的信息。生成一个有影响力的AI配音，以专业的叙述将您的脚本生动呈现。
3
Step 3
应用品牌化并增强
应用您公司的品牌控制，包括标志和颜色，以确保一致性。通过添加字幕/字幕来增强可访问性，以覆盖更广泛的受众。
4
Step 4
导出并分享您的故事
通过精确的编辑和后期制作完成您的视频，然后以最佳的纵横比调整和导出，以适合社交媒体等平台。有效分享您的社区影响视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出社区影响故事

有效展示您的企业社会责任倡议的成功故事和积极成果，使用引人入胜的AI驱动视频叙述。

常见问题

HeyGen如何帮助轻松创建引人入胜的企业社会责任视频？

HeyGen提供易用的模板和强大的AI功能，使您能够快速创建引人入胜的企业社会责任视频。您可以通过AI化身和专业的AI配音将您的脚本转化为引人入胜的视觉故事。

HeyGen为企业社会责任视频制作提供了哪些AI功能？

HeyGen利用先进的AI化身和AI配音来简化您的企业社会责任视频制作。这些复杂的AI功能有助于实现您的叙事技巧，使您的企业社会责任信息具有影响力。

我可以使用HeyGen为我的社区影响视频进行品牌化吗？

是的，HeyGen提供全面的品牌控制，确保您的社区影响视频与您组织的身份一致。轻松整合您的标志和品牌颜色，以在所有企业社会责任视频中保持一致的视觉呈现。

使用HeyGen的视频模板，我可以多快制作企业社会责任视频？

通过HeyGen丰富的视频模板库，您可以高效地创建企业社会责任倡议视频，而无需大量编辑和后期制作。只需选择一个模板，添加您的脚本，然后让HeyGen生成您的专业视频。