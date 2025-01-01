轻松创建跨团队协调视频
通过在视频中使用引人入胜的AI虚拟形象，增强跨职能合作并简化项目更新。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的30秒视频更新，针对现有项目团队和管理层，以简化项目更新并保持有效的团队协调。视觉风格应动态且数据驱动，使用从脚本到视频的文本转换快速突出进展点，并辅以清晰的字幕/说明文字，以适应各种观看环境。
制作一个90秒的培训视频，专为学习新流程的员工设计，通过确保部门间的一致理解来改善跨职能合作。采用指导性和清晰的视觉风格，利用预建模板和场景进行结构化，并从媒体库/库存支持中加入相关视觉效果，以有效说明复杂步骤。
为所有公司员工和领导层制作一个动态的45秒总结视频，旨在加强关于季度成就和战略目标的沟通。视频创作应具有鼓舞人心且专业的视觉风格，使用欢快的背景音乐和专业的语音生成，并通过调整纵横比和导出确保在各种平台上的最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强跨职能合作和团队协调？
HeyGen使团队能够创建跨团队协调视频，增强沟通并简化项目更新。其直观的在线视频制作工具简化了视频创作，促进了部门间更好的跨职能合作。
AI虚拟形象在HeyGen的视频创作过程中扮演什么角色？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的文本转换技术，将书面内容转化为引人入胜的视频。用户可以生成专业的语音并制作高质量的视频，而无需复杂的设备。
HeyGen是否适合高效创建各种类型的商业视频？
是的，HeyGen是一个多功能的在线视频制作工具，非常适合创建解释视频、培训视频等。凭借丰富的视频模板库，用户可以快速制作专业的视频内容，使视频创作对所有人都变得易于访问。
HeyGen能否帮助在视频内容中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将徽标和品牌颜色直接融入视频中。结合自动字幕/说明文字和媒体库/库存支持等功能，确保专业且符合品牌的沟通。