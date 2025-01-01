轻松创建跨团队协调视频

通过在视频中使用引人入胜的AI虚拟形象，增强跨职能合作并简化项目更新。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的30秒视频更新，针对现有项目团队和管理层，以简化项目更新并保持有效的团队协调。视觉风格应动态且数据驱动，使用从脚本到视频的文本转换快速突出进展点，并辅以清晰的字幕/说明文字，以适应各种观看环境。
示例提示词2
制作一个90秒的培训视频，专为学习新流程的员工设计，通过确保部门间的一致理解来改善跨职能合作。采用指导性和清晰的视觉风格，利用预建模板和场景进行结构化，并从媒体库/库存支持中加入相关视觉效果，以有效说明复杂步骤。
示例提示词3
为所有公司员工和领导层制作一个动态的45秒总结视频，旨在加强关于季度成就和战略目标的沟通。视频创作应具有鼓舞人心且专业的视觉风格，使用欢快的背景音乐和专业的语音生成，并通过调整纵横比和导出确保在各种平台上的最佳观看效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建跨团队协调视频

通过专业、引人入胜的视频轻松增强跨职能合作并简化项目更新，确保所有团队之间的清晰沟通。

1
Step 1
从模板开始创建
通过选择专业模板开始您的跨团队协调视频，快速构建信息并简化创作过程。
2
Step 2
粘贴您的脚本
输入您的文本以即时生成旁白场景，将书面更新转化为清晰且引人入胜的跨职能视频内容。
3
Step 3
添加字幕
自动为您的视频添加准确的字幕，确保您的协调信息被所有团队成员理解和接收。
4
Step 4
导出并分享
以适当的纵横比完成您的视频并导出，将清晰的项目更新无缝整合到您的团队协调工作流程中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强内部沟通与一致性

制作引人入胜的视频用于公司范围的公告、愿景或激励信息，促进团队间的团结与协调。

常见问题

HeyGen如何增强跨职能合作和团队协调？

HeyGen使团队能够创建跨团队协调视频，增强沟通并简化项目更新。其直观的在线视频制作工具简化了视频创作，促进了部门间更好的跨职能合作。

AI虚拟形象在HeyGen的视频创作过程中扮演什么角色？

HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的文本转换技术，将书面内容转化为引人入胜的视频。用户可以生成专业的语音并制作高质量的视频，而无需复杂的设备。

HeyGen是否适合高效创建各种类型的商业视频？

是的，HeyGen是一个多功能的在线视频制作工具，非常适合创建解释视频、培训视频等。凭借丰富的视频模板库，用户可以快速制作专业的视频内容，使视频创作对所有人都变得易于访问。

HeyGen能否帮助在视频内容中保持品牌一致性？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将徽标和品牌颜色直接融入视频中。结合自动字幕/说明文字和媒体库/库存支持等功能，确保专业且符合品牌的沟通。