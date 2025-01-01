创建推动结果的跨职能对齐视频

使用动态AI虚拟形象实现组织对齐并提升团队协作，确保清晰沟通。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新员工或启动新项目的团队成员开发一个信息丰富的45秒视频，强调重要的团队沟通策略并促进组织对齐。采用现代、简洁的视觉设计，配以细腻的动画和权威但友好的旁白。利用HeyGen的自动生成字幕功能，确保多元化全球观众的可访问性和清晰性，使复杂信息易于理解。
示例提示词2
制作一个动态的30秒视频，面向部门负责人和团队领导，有效传达下季度的新SMART目标并推动必要的团队对齐。视觉风格应充满活力且简洁，配有醒目的文字覆盖和激励性的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，实现快速内容创建，确保信息的影响力和快速传播。
示例提示词3
设计一个90秒的深度视频，面向各部门的所有员工，详细介绍提升团队协作的最佳实践并加强整体对齐视频。视觉风格应亲切且信息丰富，结合简单的信息图表和冷静、令人安心的旁白。实施HeyGen的语音生成功能，以保持整个详细解释中的一致和专业的语调，提高理解和参与度。
机器人脸部的背景图片

创意引擎

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建跨职能对齐视频

通过将您的想法转化为引人入胜的视频，使用AI虚拟形象和强大的编辑工具，简化沟通并提升项目清晰度。

1
Step 1
创建您的脚本并选择AI虚拟形象
首先撰写您的清晰信息。然后，选择一个引人入胜的AI虚拟形象，将您的脚本转化为引人注目的视觉展示，为无缝的团队沟通奠定基础。
2
Step 2
添加视觉效果和品牌元素
通过整合媒体库中的相关视觉效果并应用预设计的模板和场景，增强视频的影响力，强化组织对齐和一致性。
3
Step 3
应用字幕以提高可访问性
通过轻松为视频应用字幕/说明，确保您的信息传达给每位团队成员。此关键功能提高了多元化观众的可访问性，包括全球团队。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过利用纵横比调整和导出功能，为各种平台最终确定您的视频。分发您的对齐视频，以在所有部门中促进团队协作提升。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传达战略举措

有效传达新战略和组织目标，激发动力并确保所有团队在公司方向上保持一致。

常见问题

HeyGen如何增强团队对齐和沟通？

HeyGen简化了跨职能对齐视频的创建，帮助团队实现更好的组织对齐。通过将脚本转化为专业视频并使用AI虚拟形象，HeyGen确保了部门间清晰和一致的团队沟通。这提升了整体团队协作和理解。

HeyGen能否支持为全球团队创建可访问的视频？

是的，HeyGen旨在通过使视频内容更具可访问性来支持全球团队。您可以轻松添加自动生成的字幕，并使用语音生成功能将视频翻译成多种语言。这确保了无论位置或语言，每个人都能理解关键信息。

是什么让HeyGen成为生成对齐视频的有效平台？

HeyGen通过其直观的从脚本到视频生成功能，成为生成对齐视频的有效平台。它允许用户快速创建具有AI虚拟形象和自定义品牌控制的专业内容，确保项目管理的清晰性和一致的信息传递。这简化了传达重要更新和SMART目标的过程。

HeyGen如何帮助创建引人入胜的跨职能对齐视频？

HeyGen通过利用逼真的AI虚拟形象和动态模板，帮助创建引人入胜的跨职能对齐视频。这些功能使企业能够清晰地传达复杂信息，提升团队协作并促进各职能间的更好理解。它是实现全面组织对齐的理想解决方案。