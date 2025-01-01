轻松创建CRM细分视频
大规模发送个性化视频邮件。利用HeyGen的AI化身与每个联系人细分深度连接，提升参与度和转化率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的专业解说视频，展示如何为不同的CRM细分创建个性化视频邮件活动，利用HeyGen的AI化身和旁白生成。该视频面向经验丰富的营销专业人士和CRM经理，采用时尚、数据驱动的视觉效果和引人入胜、自信的语调，突出基于细分的内容重混的强大功能。
制作一个2分钟的技术教程，讲解如何从CRM中集成自定义字段以生成动态个性化视频，利用HeyGen的脚本文本转视频和可定制场景。该视频专为CRM管理员和技术营销人员设计，包含详细的屏幕录制视觉效果和精确的专家旁白，解释在创建高级CRM细分视频时联系人数据使用的细微差别。
设计一个引人注目的45秒宣传视频，展示HeyGen的模板和场景以及AI化身如何简化为客户旅程的不同阶段快速创建多个个性化视频。这个鼓舞人心且节奏快速的视频，配有充满活力的旁白，目标是中级营销人员和销售团队，帮助他们扩大视频内容的努力以提高参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen提供哪些功能来创建CRM细分视频？
HeyGen通过利用AI化身和强大的文本转视频生成器，帮助用户为特定的CRM细分创建个性化视频。这使得基于细分的内容重混成为可能，确保每个联系人细分都能接收到高度个性化的内容。
HeyGen如何促进特定CRM细分的个性化视频邮件？
HeyGen允许您将个性化视频无缝集成到您的电子邮件营销活动中。通过利用联系人数据和自定义字段，HeyGen实现了动态内容重混，确保您的视频邮件个性化能够深刻地与每个受众细分产生共鸣。
HeyGen的视频模板是否适合创建多样化的CRM细分活动？
是的，HeyGen提供了多种多样的视频模板，专门设计用于支持多样化的营销活动。这些模板允许您快速生成高质量视频，并为各种CRM细分调整个性化内容，增强客户旅程的接触点。
HeyGen的免费文本转视频生成器如何增强CRM细分视频？
HeyGen的免费文本转视频生成器利用先进的AI功能高效地将您的脚本转化为动态视频。这一技术能力简化了个性化视频的创建，使您能够轻松且一致地扩展CRM细分视频。