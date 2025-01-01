创建危机公关视频：AI快速响应

使用HeyGen的AI化身快速制作专业视频，掌握您的危机响应。

104/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个45秒的紧急公共公告视频，面向受影响的客户和利益相关者，作为应对突发情况的快速实时响应。视频应采用富有同情心但直接的视觉和音频风格，由AI语音演员以真诚的语调传达关键信息，突出HeyGen的语音生成能力以实现快速制作。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒内部培训模块，介绍危机管理视频的初步步骤，面向所有公司员工。该视频需要清晰的教学视觉风格，配以简单的图形和屏幕文字，并由中立且指导性的声音伴随，展示HeyGen如何通过简单的文本到视频脚本生成有效视频。
示例提示词3
为公众制作一个透明的50秒公开道歉和更新视频，重点在于重建公共关系中的信任。视觉风格应真诚且直接，利用中性色背景和清晰的AI化身表达责任，同时确保HeyGen的字幕/说明文字高度可见，以便多样化的观众能够最大程度地获取信息。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建危机公关视频

快速制作有影响力的危机沟通视频，使用专业的AI化身和快速部署工具，确保您的信息清晰有效地传达给观众。

1
Step 1
创建您的危机视频基础
首先起草您的关键信息或将现有脚本粘贴到HeyGen中。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，立即将您的文本转化为视频故事板，为快速危机响应奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI发言人
从多样化的“AI化身”中选择一个来代表您的组织。选择一个体现您危机沟通所需语气和专业性的化身，确保可信且一致的视觉呈现。
3
Step 3
通过清晰度增强您的信息
利用HeyGen的“语音生成”功能为您的视频添加清晰、一致的声音。微调语气和情感以符合您的信息，确保观众以适当的严肃性接收信息。
4
Step 4
导出并分享您的声明
一旦完成，使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能快速下载您的危机公关视频的各种格式。将您的信息分发到相关平台，以实现及时和广泛的传播。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

多语言全球危机沟通

.

使用AI驱动的多语言视频生成，扩展您的危机信息覆盖全球，确保广泛和包容的沟通。

background image

常见问题

HeyGen如何加速危机公关视频的制作？

HeyGen通过文本到视频生成技术，为实时响应提供了惊人的速度，帮助组织快速制作危机管理视频。这确保了在紧急情况下，您的关键公关信息能够及时且专业地传达。

HeyGen的AI化身能否增强危机沟通？

是的，HeyGen的高级AI化身和AI语音演员为您的危机沟通提供了可信赖且一致的存在。它们可以快速制作专业的视频声明，即使在压力下也能保持品牌完整性。

HeyGen能否促进多语言危机沟通？

是的，HeyGen通过提供广泛的多语言语音和AI字幕生成器，大大促进了多语言危机沟通。这确保了您的关键公关信息能够通过可访问的企业视频有效地传达给全球多样化的观众。

HeyGen在有效的危机管理中扮演什么角色？

HeyGen是有效危机管理的关键工具，能够快速制作高质量的视频声明和危机管理视频。它通过提供可定制的场景和一致的AI驱动信息，简化了您的危机沟通策略。