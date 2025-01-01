创建危机沟通视频：迅速响应
在危机中保持一致的信息传递和同理心。使用AI化身创建真实的视频，实现即时和积极的响应，保护您的声誉。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的视频，针对受影响的客户和合作伙伴，提供有关产品召回的信息清晰度，并概述具体解决方案和未来措施。使用清晰、信息丰富的视觉风格，配以屏幕文字，辅以富有同情心但自信的音频语调，并确保通过HeyGen的字幕提高可访问性。
示例提示词2
制作一个60秒的公开声明视频，面向媒体和投资者，展示组织在声誉挑战后的同情心和责任感。视觉风格应庄重但具有前瞻性，采用HeyGen的语音生成技术生成的稳重、真诚的旁白，以有效管理声誉。
示例提示词3
设计一个30秒的内部培训视频，面向新员工和现有团队，展示公司危机沟通计划中的正确步骤。视觉风格必须干净、结构化，并保持与品牌元素的视觉一致性，配以清晰的指导性音轨，利用HeyGen的模板和场景快速开发。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的危机沟通计划
制定一个清晰简洁的脚本，详细说明您的关键信息和行动步骤。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的书面计划转化为动态视频基础。
Step 2
选择一个真实的演示者
选择一个传达真诚和专业的AI化身，或上传您自己的视频素材。这确保在关键时刻的传递中保持真实性和透明度。
Step 3
添加关键的清晰度和品牌元素
通过必要的信息和品牌标识增强您的视频。利用HeyGen的字幕功能，确保您的信息清晰可见，加强所有观众的信息清晰度。
Step 4
导出以实现广泛的可访问性
通过确保您的危机沟通视频已准备好在所有平台上分发来完成制作。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化您的视频以实现最大可访问性和覆盖面。
常见问题
HeyGen如何帮助创建有效的危机沟通视频？
HeyGen允许您使用AI化身和从脚本到视频的技术快速生成高质量的危机沟通视频，确保在关键时刻提供清晰的信息和即时的积极响应。
HeyGen如何确保危机沟通中的真实性和透明度？
HeyGen通过可定制的模板和品牌选项，帮助您保持视觉一致性和品牌控制，支持在危机中的信息传递的真实性和透明度。这有助于保护您的声誉管理工作。
HeyGen能否支持危机沟通的快速部署和可访问性？
是的，HeyGen通过将脚本即时转换为视频，促进危机沟通视频的快速部署。它还自动添加字幕，以增强可访问性和覆盖面，这对于有效的危机沟通计划至关重要。
HeyGen提供哪些功能来管理危机中的声誉？
HeyGen通过AI化身帮助您传达同情心和责任感，并能够在危机沟通视频内容中清晰地概述解决方案和未来措施，从而协助声誉管理。