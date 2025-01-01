创建创意简报视频：简化您的制作流程
更快地制作引人入胜的视频创意简报。使用AI虚拟人清晰传达项目概述、预算和时间表。
示例提示词1
开发一个动态的45秒教程视频，针对市场经理或项目负责人，展示如何高效创建全面的视频创意简报。视频应具有轻快且清晰的音频风格，提供逐步的屏幕指导，利用HeyGen的AI虚拟人以吸引人的方式呈现信息，确保对项目概述的清晰理解。
示例提示词2
制作一个30秒的宣传视频，面向创意机构向客户推介新想法，展示如何通过引人注目的创意简报视频增强客户对任何拍摄项目的认可。视觉和音频风格应精致且抛光，配以电影音乐和自信的旁白，充分利用HeyGen的模板和场景实现快速、专业的输出。
示例提示词3
生成一个75秒的内部沟通视频，面向跨职能制作团队，详细说明视频制作项目简报的基本要素，以实现团队的无缝对接。视频应具有清晰的指导性声音和有组织的屏幕文本，突出预算和时间表的细节，使用HeyGen的字幕/说明确保每个团队成员掌握项目的细微差别。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
概述创意简报的基本细节，包括项目概述、目标受众和关键信息。利用HeyGen的文本转视频功能高效地将文本转化为动态的视觉呈现。
2
Step 2
选择您的虚拟人
通过选择AI虚拟人来呈现您的信息，使简报栩栩如生。从各种风格和声音中选择，以匹配视频制作项目所需的语气和专业性。
3
Step 3
自定义品牌
通过应用公司的品牌控制确保品牌一致性。整合您的标志和首选颜色，使视频创意简报独具特色。
4
Step 4
导出并分享
通过导出最终的引人入胜的创意简报视频。利用HeyGen的纵横比调整和导出选项，轻松与所有利益相关者分享清晰简洁的简报，确保成功的视频制作。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的视频创意简报的创建？
HeyGen允许您将创意简报模板转化为动态视频，使用AI虚拟人和文本转视频功能，确保项目概述清晰且引人入胜，从而实现成功的视频制作。
HeyGen有哪些功能可以提升创意简报的视频制作？
HeyGen提供AI虚拟人、语音生成和品牌控制功能，快速创建专业的视频制作项目。这些工具有助于明确目标受众和项目范围。
我可以使用HeyGen将现有的创意简报模板转换为视频吗？
当然可以。HeyGen的文本转视频功能允许您轻松调整创意简报模板中的内容，添加AI虚拟人和自定义品牌，打造专业的视频项目。
HeyGen如何确保我的视频创意简报的清晰度和吸引力？
通过利用AI虚拟人、自然语音和可定制的字幕，HeyGen确保您的视频创意简报清晰传达项目细节，帮助您的制作团队和任何拍摄项目的审批流程。