创建创意简报视频并简化工作流程

清晰定义您的视频项目目标和目标受众，利用HeyGen高效的文本转视频功能更快地制作引人注目的简报。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的专业视频，针对自由职业视频制作人和代理机构，强调详细的视频创意简报在成功客户项目中的关键作用。视觉和音频风格应干净、信息丰富且具有企业感，使用AI虚拟形象提供关于定义目标受众的专家建议。
示例提示词2
为内容创作者和品牌策略师制作一个30秒的教学视频，讲解如何在创意简报中撰写引人注目的“关键信息”部分。视频应具有简约的动画美学，并通过HeyGen的语音生成功能生成清晰、权威的旁白，强调语气的重要性。
示例提示词3
设计一个75秒的分步教程视频，面向市场团队的项目经理，演示如何有效使用创意简报模板来简化视频制作过程。采用清晰的教学视觉风格，配以有用的文字覆盖和中性背景音乐，利用HeyGen的模板和场景专业展示项目时间线管理。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建创意简报视频

轻松制作引人注目的创意简报视频。将您的战略愿景转化为引人入胜的视觉内容，确保项目的清晰沟通。

1
Step 1
创建您的简报脚本
首先概述您的创意简报细节，包括目标和关键信息。使用HeyGen的“文本转视频”功能轻松将书面简报转换为动态视频，为您的项目奠定基础。
2
Step 2
选择视觉基础
从多种预设计布局中选择或自定义您的布局。利用HeyGen的“模板和场景”快速建立视频创意简报的视觉风格和结构，确保专业的展示。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过加入“AI虚拟形象”来讲述您的内容并生成专业的语音旁白，增强您的简报视频。整合品牌控制，如标志和颜色，以保持您的视觉识别，使您的简报独特且令人难忘。
4
Step 4
导出并分享您的简报
检查视频的清晰度，并添加“字幕/说明”以确保可访问性和理解。一旦完成，轻松以所需的纵横比导出您的创意简报视频，准备分发给您的团队或利益相关者。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过视频简报促进项目启动

通过将创意简报呈现为动态视频，提高项目启动的理解和参与度，改善团队一致性和效率。

常见问题

HeyGen如何简化视频创意简报的创建？

HeyGen通过将您的简报文本转换为动态视频来简化创意简报视频的制作过程。其直观的平台充当创意简报制作工具，帮助您快速概述项目的目标和关键信息。

HeyGen可以在创意简报视频中加入哪些视觉元素？

HeyGen允许您通过AI虚拟形象增强视频创意简报，并通过自定义标志和颜色融入品牌视觉识别。您还可以利用其媒体库来建立所需的情感板和语气。

HeyGen能否帮助定制不同活动的创意简报模板？

是的，HeyGen提供灵活的创意简报模板，您可以轻松定制以适应各种广告或营销活动。这确保每个视频在保持一致性的同时清晰传达项目的目标和关键信息。

HeyGen如何确保视频创意简报中的语气和信息一致性？

HeyGen通过其文本转视频和语音生成功能帮助保持一致的语气和清晰的信息。通过在脚本中定义关键信息，HeyGen确保您的视频创意简报有效地与目标受众产生共鸣。