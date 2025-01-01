轻松掌握创意简报培训视频的制作

赋能市场营销人员和人力资源团队快速创建引人入胜的培训模块。利用AI化身制作专业、可定制的视频内容，达成目标。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为市场营销人员制作一个45秒的动态教程，旨在简化即将到来的营销活动的工作流程，重点介绍如何高效利用创意简报模板。该视频应视觉丰富且充满活力，直接将简单的脚本转化为引人入胜的视觉指南，使用HeyGen的从脚本到视频功能展示快速创建过程。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒教学视频，针对人力资源团队，展示在内部视频制作中明确目标的重要性。视频应采用简洁、易于访问的视觉风格，配以易于阅读的文字叠加，并利用HeyGen的字幕/标题功能增强所有观众的理解，强调培训视频的清晰性和可访问性。
示例提示词3
想象一个90秒的分步指南，赋予小企业主和团队负责人轻松创建创意简报培训视频的能力。视觉和音频风格应现代且鼓舞人心，展示HeyGen的多功能模板和场景，说明如何快速组装专业、高质量的内容，使定义目标受众和品牌指南的过程变得简单。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建创意简报培训视频

使用AI驱动的工具轻松将您的创意简报内容转化为引人入胜的专业培训视频，适用于市场营销人员和人力资源团队。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
首先选择一个预设计的创意简报模板或直接输入您的脚本。HeyGen的从脚本到视频功能将立即将您的文本转换为初步视频布局。
2
Step 2
选择您的AI化身和配音
通过选择多样化的AI化身来个性化您的培训视频，展示您的创意简报细节。自定义他们的外观，并选择自然的配音以实现清晰的沟通。
3
Step 3
应用您的品牌指南
确保您的创意简报培训视频与您组织的视觉识别保持一致。使用HeyGen的品牌控制功能，整合您的标志、品牌颜色和自定义字体，以获得一致且专业的外观。
4
Step 4
导出并分享您的培训视频
一旦您的创意简报培训视频完成，轻松以所需的纵横比导出。与您的团队分享这些有影响力的培训模块，以简化他们对新营销活动的理解。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂概念以实现更清晰的培训

将复杂的创意简报指南转化为易于理解的视频内容，增强清晰度和理解力。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的创意简报培训视频？

HeyGen利用AI驱动的工具和AI化身简化视频制作，使市场营销人员和人力资源团队能够快速创建高质量的培训视频。您可以轻松地将创意简报内容转化为引人入胜的视频模块，增强学习和记忆。

HeyGen是否提供可定制的创意简报视频模板选项？

是的，HeyGen提供完全可定制的培训视频模板，允许您与品牌指南、目标和视频风格保持一致。轻松整合您的标志、颜色和特定内容，以实现有效的营销活动或内部培训模块。

使用HeyGen制作培训视频的过程是什么？

HeyGen简化了培训模块的视频制作。只需输入您的脚本或创意简报内容，选择一个AI化身，HeyGen会自动生成带有专业配音和字幕的培训视频，节省大量时间和资源。

市场营销人员和人力资源团队能否高效地使用HeyGen开发培训视频？

当然可以。HeyGen旨在赋能市场营销人员和人力资源团队高效创建培训视频，无需复杂的视频制作技能。我们的AI驱动工具确保制作引人入胜的内容，涵盖您的目标并针对您的受众，简单快捷。