示例提示词1
为中层管理人员制作一个45秒的教学视频，阐明董事会在战略监督中的关键作用。该视频应具有企业视觉风格，使用微妙的AI化身作为演示者，并配有自信、信息丰富的旁白，利用HeyGen的AI化身功能个性化内容。
示例提示词2
为高级领导层制作一个90秒的简要概述，强调在企业治理中进行稳健继任计划的重要性，以确保长期的组织稳定。视觉风格应高雅且简约，使用数据驱动的图形，并配有权威而平静的旁白，通过HeyGen的旁白生成功能高效生成。
示例提示词3
为所有员工制作一个30秒的有影响力的视频，强调公司在危机管理场景中对诚信的承诺。该视频需要一个引人入胜且直接的视觉风格，结合相关的媒体库/库存支持视觉效果提供背景，并配有紧迫而令人安心的旁白，充分利用HeyGen的媒体库/库存支持。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建企业治理视频

通过引人入胜、专业的解说视频，清晰传达企业治理的基本原则和流程，增强组织内的问责制和透明度。

1
Step 1
创建您的核心脚本
起草一个概述关键企业治理规则和流程的脚本。我们的平台将您的文本转化为引人入胜的视频场景，使用文本转视频功能。
2
Step 2
定制您的视觉效果
选择一个引人入胜的AI化身来展示您的治理内容，确保您的视频与观众产生共鸣并反映您的品牌形象。
3
Step 3
增强清晰度和可访问性
利用旁白生成功能创建专业的解说，确保复杂的企业治理主题，如继任计划或重大交易，得到清晰传达。
4
Step 4
导出并分享
使用纵横比调整和导出功能导出您的企业治理解说系列，准备与董事会、股东或员工分享，以促进问责制和诚信。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的治理概念

将复杂的企业治理规则和流程转化为清晰、易于理解的视频，增强透明度和诚信。

常见问题

HeyGen如何简化企业治理解说视频的制作？

HeyGen通过启用逼真的AI化身的文本转视频生成，革新了企业治理视频和解说系列的制作。这简化了流程，使得为各种观众解读复杂的规则和流程变得高效。

HeyGen为专业的企业治理解说内容提供了哪些功能？

对于精致的“企业治理解说”内容，HeyGen提供了强大的品牌控制，以维护公司的身份完整性和一致性。您还可以通过自动字幕/说明文字增强清晰度，并利用全面的媒体库。

HeyGen能否有效解释复杂主题，如问责制或董事会的角色？

当然可以，HeyGen擅长分解复杂概念，如问责制、透明度或董事会的具体角色。其多样的模板、场景和先进的旁白生成功能帮助您创建清晰且有影响力的解释。

HeyGen是否可以为不同平台创建多样化的企业治理内容？

是的，HeyGen支持创建适用于不同平台和利益相关者的多样化企业治理视频，从股东到新任高管领导。您可以轻松调整纵横比和导出选项，以确保您的继任计划或财务报表信息有效传达给每个人。