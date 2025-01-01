创建吸引顶尖人才的企业文化视频
提升您的雇主品牌并吸引人才。使用HeyGen的AI化身轻松从脚本制作引人入胜的公司文化视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工和未来招聘制作一段真实的30秒公司文化视频，以捕捉公司价值观和日常协作环境的精髓。目标是采用引人入胜且友好的视觉风格，利用从脚本到视频的文本转换传递有影响力的信息，并提供清晰的字幕以确保可访问性。
制作一段引人注目的60秒企业文化视频，专注于促进员工保留并强化您独特的雇主品牌。视觉和音频风格应现代、自信且充满感激，利用HeyGen的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，为现有员工和行业专业人士打造一个精致且专业的叙述。
想象一个动态的15秒企业文化亮点，完美适合社交媒体，旨在快速吸引人才并展示工作场所的特定、令人兴奋的方面。这个短视频应使用HeyGen的AI化身传递快速、有影响力的信息，确保通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台，并配有欢快且流行的音轨。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen是否简化了有影响力的企业文化视频的制作？
是的，HeyGen通过将文本脚本转化为专业视频，使用AI化身和旁白，简化了引人入胜的企业文化视频的制作。这大大简化了您的视频制作过程，使您更容易持续展示公司文化。
HeyGen提供了哪些功能来提升我们的雇主品牌并吸引顶尖人才？
HeyGen通过动态招聘视频帮助您提升雇主品牌并吸引人才。您可以利用品牌控制确保一致性，加入员工推荐，并利用AI化身有效展示您独特的公司文化。
HeyGen如何帮助展示公司价值观和员工福利？
HeyGen通过提供模板和创建动画视频的能力，清晰传达您的公司价值观和员工福利。您还可以加入真实的员工推荐，以提高员工保留率并突出您的工作场所的独特之处。
HeyGen视频可以为不同平台和社交媒体定制吗？
当然可以，HeyGen允许对您的企业文化视频进行广泛的定制，包括为各种社交媒体平台调整纵横比。通过品牌控制、素材库支持和多样化的模板，您可以根据任何渠道定制视频制作，以最大化您的影响力。