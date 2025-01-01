使用AI创建承包商入职视频
通过多样化的模板和场景加速承包商培训，为您的全球员工提供引人入胜且合规的安全视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个紧急的60秒工作场所安全培训视频，面向所有承包商，强调关键的OSHA合规性。这个信息丰富的视频应具有清晰的视觉风格、简洁的音频，并利用HeyGen的字幕/说明文字确保每个安全指南都被清晰理解和获取。
想象一个实用的30秒视频，指导承包商完成特定的现场安全程序。这个动态视频旨在为需要精确指导的承包商展示真实案例，使用HeyGen的媒体库/素材支持，配以简明的指导性旁白，以达到最大清晰度。
制作一个精致的50秒视频，展示人力资源和安全经理如何轻松创建专业的、品牌化的承包商入职视频。采用企业视觉风格和积极向上的语音，这个提示强调了HeyGen的模板和场景在开发高质量培训和教育视频时的高效性，适合他们的品牌。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化我组织的承包商入职视频制作？
HeyGen是一个先进的AI视频制作平台，旨在简化专业承包商入职和安全培训视频的制作。人力资源和安全经理可以利用AI虚拟形象和多样化的模板快速生成引人入胜且合规的内容。
HeyGen是否支持全球承包商培训项目的品牌化和本地化？
当然可以。HeyGen提供强大的定制和品牌化工具，允许您将公司的标志和颜色无缝集成到视频中。您还可以利用视频本地化功能，如字幕/说明文字和旁白，以有效覆盖您的全球员工。
我可以使用HeyGen创建哪些类型的安全培训视频以确保OSHA合规？
使用HeyGen，您可以轻松创建有影响力的安全培训视频，涵盖OSHA合规性和现场安全程序等关键主题。我们的AI虚拟形象能够清晰一致地向所有承包商传达重要的工作场所安全信息。
HeyGen的AI虚拟形象如何增强承包商培训和教育视频的效果？
HeyGen的逼真AI虚拟形象使您的承包商培训和教育视频栩栩如生，使复杂信息更具吸引力且易于吸收。它们为所有AI视频制作需求提供了专业且一致的呈现者，提升学习保留率。