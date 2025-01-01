轻松创建承包商入职视频
通过引人入胜的AI虚拟形象轻松简化入职流程并确保合规性。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段45秒的承包商入职视频，向外部人员介绍我们公司的核心价值观和操作流程，从第一天起就提高他们的参与度。采用动态且视觉吸引力的风格，配合流畅的过渡和欢快的背景音乐，使用HeyGen的从脚本到视频功能直接生成脚本到视频。应包含字幕/说明以提高可访问性。
创建一段90秒的信息视频，重点介绍国际承包商的合规要求，以事实为基础并富有图形表现。视频应利用HeyGen的媒体库/素材支持提供相关视觉效果，并使用专业的语音生成，配备全面的字幕/说明以支持多语言选项，确保不同团队的理解。
开发一段30秒的欢迎视频，作为新承包商的初始入职信息，概述他们的即时任务并介绍关键团队成员。视觉风格应现代且简洁，采用AI虚拟形象作为友好的屏幕主持人和温暖的声音，有效促进顺利的承包商入职体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业入职视频的制作？
HeyGen利用先进的AI视频技术和可定制的模板来简化高质量入职视频的制作。您可以轻松地将脚本转换为引人入胜的视频内容，使用逼真的AI虚拟形象，大大减少传统视频制作所需的时间和资源。
HeyGen能否制作有效的承包商安全入职视频？
当然可以。HeyGen使您能够创建专为承包商量身定制的全面且引人入胜的安全入职视频。利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，清晰传达关键的安全信息并确保合规性，提高员工的理解和记忆。
HeyGen提供哪些功能来提高入职视频的参与度？
HeyGen通过动态AI虚拟形象、可定制的视频模板以及添加旁白和字幕的能力来提高入职的参与度和记忆力。该平台还支持多语言选项，使您能够创建与多元化全球员工产生共鸣的个性化体验。
HeyGen如何让企业轻松创建引人入胜的AI视频？
HeyGen通过提供直观的AI驱动工具，使AI视频创作变得轻松，这些工具可以轻松地将文本转化为专业视频。企业可以利用广泛的AI虚拟形象和品牌控制，快速且经济高效地制作高质量的品牌内容，而无需广泛的视频制作专业知识。