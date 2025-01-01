轻松创建AI合同审查视频
使用文本转视频功能清晰解释复杂条款和标记风险，将即时分析转化为可操作的见解。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
探索一个45秒的视频，展示平台如何有效标记风险并解释复杂合同中的条款。该视频专为企业法律部门和合规官员量身定制，需要信息丰富且清晰的视觉风格，并配有自信的旁白。利用HeyGen的旁白生成和字幕功能，确保每个关键细节都得到传达。
观看一个60秒的教程风格视频，突出上传合同并使用Microsoft Word插件进行审查，然后导出为Word或PDF的无缝过程。该视频面向法律科技爱好者和律师助理，要求冷静、清晰的指导语气，并配以逐步的视觉效果。利用HeyGen的模板和场景有效地构建用户旅程。
发现一个30秒的视频，强调服务背后的复杂智能，特别是AI由律师培训，以及用户如何与合同聊天以生成检查清单。该视频面向律师事务所和企业法律团队，应采用复杂、可信赖的视觉风格，并配有权威的旁白。结合HeyGen的AI化身，以可信的方式展示关键功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何创建专业视频？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，将您的脚本转化为引人入胜的视觉内容。您只需提供文本，HeyGen就能生成一个高质量的视频，配有逼真的演示者。
HeyGen提供哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入视频中。您还可以从大量的模板、场景中选择，并利用全面的媒体库进行多样化内容创作。
HeyGen支持多种视频导出格式吗？
是的，HeyGen通过提供灵活的纵横比调整和多样的导出选项，确保您的视频适合任何平台。这意味着您的AI生成内容在不同的社交媒体渠道和演示中都能完美呈现。
HeyGen可以为我的视频添加旁白和字幕吗？
当然可以。HeyGen具备强大的旁白生成功能，使您能够用自然的音频将脚本生动呈现。此外，它会自动生成字幕和说明文字，以增强可访问性和观众参与度。