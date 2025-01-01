使用AI轻松创建合同基础视频
使用HeyGen强大的AI虚拟人，更快地为人力资源培训或销售教育创建引人入胜的合同基础视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源专业人士和经理创建一个简洁的45秒视频，重点介绍“人力资源培训课程”的关键合同要点。视频应具有现代化的企业视觉设计，旁白清晰直接。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装一个精美的演示，突出合规性和最佳实践，以易于理解的格式呈现。
制作一个专为“销售团队教育”量身定制的30秒视频，涵盖他们在有效客户谈判中需要了解的重要合同要素。视觉方法应充满活力和说服力，配以自信、激励的音频传递。使用HeyGen强大的“语音生成”功能，确保信息一致且有影响力，激励销售团队。
设计一个90秒的解释性视频，用于“客户成功入职培训”，为新客户澄清常见的服务协议条款。视觉风格应支持性和用户友好，音频轨道清晰、平静。通过整合HeyGen的自动“字幕/说明”功能，确保最大程度的可访问性，以帮助理解并迎合多样化的学习偏好。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化合同基础视频的创建？
HeyGen通过将您的文本脚本转化为引人入胜的视频内容，简化了合同基础视频的创建过程。利用我们强大的AI虚拟人和强大的文本转视频生成器，清晰高效地解释合同要点。这使得制作高质量、专业的视频变得轻而易举。
HeyGen提供哪些功能来开发合同要点的AI培训视频？
HeyGen提供了一整套完美适用于开发合同要点AI培训视频的功能。您可以利用逼真的AI虚拟人、自然的语音旁白和可定制的场景来构建信息丰富的内容。此外，自动字幕提高了各种人力资源培训课程或销售团队教育的可访问性。
HeyGen能否帮助创建适用于不同团队的引人入胜的合同基础视频模板？
当然可以，HeyGen帮助您制作高度引人入胜的内容和适用于不同组织需求的合同基础视频模板。为人力资源培训课程、销售团队教育或客户成功入职培训设计定制视频，使用可定制的场景和品牌选项确保一致性。这些模板节省时间，同时保持专业质量。
HeyGen的文本转视频生成器如何用于合同基础？
HeyGen的文本转视频生成器允许您轻松地将关于合同要点的书面脚本转化为动态视频演示。只需输入您的文本，选择一个AI发言人，HeyGen将自动生成带有自然语音旁白的视频。这一功能使得清晰高效地解释复杂主题变得简单。