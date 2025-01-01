快速轻松创建建筑培训视频
通过AI虚拟人简化安全培训和入职流程。快速制作引人入胜的OSHA合规视频，以跟踪完成情况并提高参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的“在线建筑培训”视频，面向访客和临时员工，展示特定场地规则，采用简洁且品牌化的视觉美学。利用HeyGen的“模板和场景”快速构建一个引人入胜的模块，配以亲切且信息丰富的旁白。
设计一个30秒的“安全培训视频”，为需要复习工具和设备操作的经验丰富的工人使用，采用动态且指导性的视觉风格。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将详细的脚本转化为简洁的AI视频，并通过屏幕文字进行强化。
制作一个50秒的紧急程序视频，面向所有现场人员，通过清晰简洁的视觉和音频风格传达紧急但令人安心的信息。实施HeyGen的“字幕/说明”功能，以增强可访问性和理解力，这对于“OSHA合规”主题至关重要。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化高质量建筑培训视频的制作？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器革新了建筑培训视频的制作方式。您可以将脚本转化为引人入胜的视频，视频中包含逼真的AI虚拟人，大大减少了制作时间和成本。这一功能使得制作专业且一致的在线建筑培训变得轻而易举。
HeyGen提供哪些功能来开发有效的安全培训视频？
HeyGen提供全面的工具来开发有影响力的安全培训视频，包括为各种场景量身定制的大量预设计模板。您可以轻松添加字幕和旁白，确保所有工人的清晰度和可访问性。这些功能有助于简化OSHA合规的必要安全内容的创建。
HeyGen能否帮助定制在线建筑培训以匹配我们公司的品牌？
当然可以，HeyGen提供强大的定制和品牌工具，允许您无缝地将公司的标志、颜色和特定信息融入在线建筑培训中。这确保了每个视频都与您的品牌形象完美契合，提升了识别度和专业性。
HeyGen如何支持虚拟入职计划的交付和整合？
HeyGen通过LMS集成功能促进您的虚拟入职计划的部署，便于分发和管理。您还可以跟踪完成情况，以高效监控参与度和合规性。这使得管理和更新您的数字化入职计划变得简单而有效。