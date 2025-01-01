轻松使用AI创建合规培训视频
通过引人入胜的AI化身和真实场景提升员工参与度，确保培训的可及性。
开发一个45秒的微学习视频，展示与数据隐私合规相关的常见真实场景，面向所有员工。视觉风格应现代且吸引人，使用动态场景和相关的库存视频，轻松实现HeyGen的模板和场景。音频应为简洁、权威的旁白，引导观众采取正确的行动，使基于视频的学习更有效。
制作一个60秒的教学视频，专为L&D团队设计，展示如何快速创建关于道德行为的合规培训视频。该视频应采用清晰、专业的视觉风格，配以易于阅读的文字覆盖，并使用插图动画展示关键点。利用HeyGen的旁白生成功能，提供一致的多语言解说，确保多元化员工的培训可及性。
生成一个30秒的简洁培训视频，面向团队负责人，提供关于新HR合规指南的快速更新。视觉风格应快速且有冲击力，结合相关的库存视频和动态过渡，直接由HeyGen的文本转视频功能驱动。音频应为清晰、自信的声音，将简单的脚本转化为关于如何制作有效培训视频的引人入胜的更新。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化合规培训视频的制作？
HeyGen的AI视频平台简化了制作引人入胜的合规培训视频的过程。您可以利用逼真的AI化身和先进的AI旁白有效传达关键信息，确保员工培训既有影响力又一致。
HeyGen提供哪些功能来提升合规培训的参与度？
HeyGen通过提供逼真的AI化身和轻松融入真实场景的能力显著提升合规培训。这种基于视频的学习方法使复杂主题更具相关性，有助于提高所有员工的参与度。
HeyGen能否与现有的学习管理系统集成以实现可及性培训？
是的，HeyGen设计支持LMS集成，允许无缝部署您的合规培训内容。这确保了所有员工的培训可及性，并简化了L&D团队的内容管理。
使用HeyGen制作专业合规培训视频有多容易？
使用HeyGen制作专业合规培训视频非常简单高效。我们的平台提供直观的模板和强大的文本转视频功能，使任何人都能快速创建高质量的培训视频，无需丰富的制作经验。