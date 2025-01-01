使用AI更快创建合规审批视频

利用智能模板和无缝语音生成提升合规视频创作效率。

示例提示词1
开发一段90秒的教学视频，演示多步骤的敏感文件合规审批流程，目标受众为项目经理和合规官。视觉和音频风格应清晰、逐步且高度专业，利用HeyGen的模板和场景，并添加字幕/说明以确保对复杂主题的精确理解。
示例提示词2
设计一段45秒的微学习视频，重点关注数据隐私法规，适用于所有员工，尤其是处理敏感信息的员工。该视频应具有现代且简洁的视觉风格，使用媒体库/库存支持的动态视觉效果，配以信息丰富且鼓励性的声音，确保其易于理解和更新。
示例提示词3
为部门负责人制作一段30秒的紧急提醒视频，提醒即将到来的法规合规截止日期。视觉风格应直接且专业，配以充满活力的旁白清晰陈述行动呼吁，并使用字幕/说明以确保个性化视频信息在不同团队中被普遍理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建合规审批视频

使用AI驱动工具简化关键合规培训视频的创建和审批，确保清晰、一致和高效的审核。

1
Step 1
创建您的合规视频脚本
将您的合规脚本粘贴到HeyGen的编辑器中，立即生成视频内容，利用其从脚本到视频的功能作为培训模块的基础。
2
Step 2
选择视觉效果和品牌资产
从多样化的AI化身中选择，以展示您的内容，确保您的合规信息在屏幕上呈现出专业且引人入胜的形象。
3
Step 3
增强专业音频
利用HeyGen的语音生成功能，以高质量、一致的声音叙述您的脚本，消除手动录音的需要。
4
Step 4
完成并准备审批
以适合不同平台的各种纵横比导出您完成的合规视频，然后无缝分享以供团队审核和正式审批。

常见问题

HeyGen如何简化合规培训视频的制作？

HeyGen的AI驱动工具通过利用逼真的AI化身和从文本到视频的功能，简化了合规培训视频的制作。这使得为所有合规需求高效地制作专业且引人入胜的内容成为可能。

HeyGen提供哪些技术功能以支持团队协作和视频审批工作流程？

HeyGen提供强大的团队协作工具，使多个用户能够无缝地参与和审核合规审批视频。其多样化的导出选项和潜在的LMS集成确保您的内容适合现有的技术工作流程。

HeyGen是否支持合规视频创作的自定义品牌和多种格式？

是的，HeyGen使您能够使用多样化的视频模板和场景创建具有完整品牌控制的合规视频，包括标志和颜色。您还可以添加自定义字幕和旁白以增强清晰度。

HeyGen能否帮助制作适用于多样化合规要求的微学习视频？

HeyGen是一个有效的合规视频创作工具，能够开发针对特定合规要求的简洁微学习视频。其多语言能力使您能够高效地向全球多元化团队传递个性化视频内容。