通过创建薪酬策略视频提升您的业务
使用从脚本到视频的技术即时将您的薪酬专业知识转化为引人入胜的视频，促进成功的薪酬文化。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为员工和团队经理制作一个60秒的引人入胜的视频，探讨薪酬文化的细微差别，并提供可操作的建议，帮助在组织内积极改变薪酬文化。采用友好和支持的语气，利用从脚本到视频的技术高效制作一个清晰、以信息为导向的演示。
为新员工或普通员工制作一个幽默且信息丰富的30秒视频，旨在解释薪酬的基础知识，就像需要向外星人解释一样。视觉和音频风格应轻松愉快，使用简单的插图图形，并通过清晰的语音生成来传达复杂的想法。
制作一个90秒的实用视频，面向求职者和职业顾问，提供与理解和谈判薪酬策略相关的基本求职技巧。视觉风格应简洁且具有激励性，通过自动生成的字幕确保最大程度的可访问性和理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化薪酬策略视频的制作？
HeyGen通过AI虚拟形象和从文本到视频的技术，帮助您高效地"创建薪酬策略视频"。这简化了复杂"薪酬"信息的解释过程，使您的"成功薪酬策略"对所有人都易于理解。
HeyGen在解释薪酬文化方面提供了哪些功能？
HeyGen的AI虚拟形象和可定制模板提供了一种引人入胜的方式来阐述您的"薪酬文化"。您可以生成带有语音生成和字幕的视频，确保清晰的沟通，就像让"人力资源的Dan"专家清晰地解释一样。
为什么HeyGen是向员工传达薪酬策略的理想选择？
HeyGen是理想选择，因为它允许企业以专业的方式传达其"薪酬策略"，并保持一致的品牌形象和引人入胜的视觉效果。这增强了员工的理解和承诺，最终"提升您的企业"对"薪酬"计划的整体参与度。
HeyGen能否促进薪酬文化沟通的变更？
是的，HeyGen使"变更薪酬文化"沟通变得简单。通过灵活的从文本到视频编辑和丰富的媒体库，您可以快速更新内容以反映新的"薪酬"政策或提供"求职者建议"，确保您的信息始终最新且相关。