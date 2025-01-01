创建激励行动的社区参与视频
通过专业视频内容与您的观众建立联系并推动参与，HeyGen的即用型模板让这一切变得简单。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个温馨的45秒视频，分享受您社区外展计划影响的个人的成功故事和感言。视觉风格应真实而温暖，参与者的自然音频，旨在吸引现有支持者并吸引新参与者。通过使用HeyGen的字幕功能确保所有口语内容的可访问性。
制作一个信息丰富的60秒视频，用于“公益意识活动”，解释一个本地问题以及您的组织如何应对。该视频应采用清晰、引人入胜的视觉风格和专业音频，旨在教育公众和利益相关者。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效创建内容。
设计一个简洁的15秒号召行动视频，鼓励新志愿者或捐赠者加入您的事业。视觉风格应直接且鼓舞人心，配以激励人心的背景音乐，目标是潜在的捐赠者和志愿者。使用HeyGen的语音生成功能传达一致且有影响力的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的社区视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和从文本到视频的功能，让您轻松创建社区参与视频。只需输入您的脚本，HeyGen就能将其转化为引人入胜的视频内容，使故事讲述更易于您的目标观众，并提升社区参与度。
HeyGen提供哪些功能来增强我的社区外展视频？
HeyGen提供强大的功能来提升您的社区外展视频，包括可定制的模板和强大的品牌控制功能，适用于您的标志和颜色。您还可以轻松添加字幕和生成语音，以确保您的信息传达给更广泛的观众，大大增强您的视频营销效果。
HeyGen能否支持非营利组织的视频创作？
当然可以，HeyGen是非营利组织通过在线社区外展与捐赠者和志愿者建立联系的宝贵工具。利用HeyGen直观的视频创作平台和多样化的模板，有效分享您的使命，实施您的内容策略，并加强社区联系。
为什么视频内容对推动社区参与至关重要？
视频内容对推动社区参与至关重要，因为它比单纯的文字更能吸引注意力和传达信息。HeyGen使组织能够制定动态内容策略，具有明确的行动号召，直接影响其营销工作并促进更具参与性的社区。