开发一个45秒的指导视频，引导高中毕业生应对大学申请过程中某个特定的挑战性环节，例如撰写强有力的文章或收集推荐信。视觉风格应为信息性和逐步指导，音频语调应令人安心，利用HeyGen的字幕功能确保所有观众的清晰度和可访问性。
制作一个简洁的30秒视频，提供快速、可操作的建议，专门用于奖学金申请的视频制作。此提示需要激励性和专业的视觉美学，配以动态的旁白，利用HeyGen的多样化模板和场景帮助学生快速组装一个引人注目的提案。
制作一个90秒的招生视频，专为申请专业项目的学生设计，例如艺术补充或试镜视频，重点展示他们的特定才华和沟通技巧。制作应展现出精致、专业的视觉风格和高质量的音频，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能确保在各个平台上的最佳展示。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人注目的大学申请视频？
HeyGen赋予学生制作有影响力的大学申请视频的能力。利用AI虚拟形象和文本转视频功能，从脚本自信地展示你的介绍视频，在大学申请过程中脱颖而出。
我可以使用HeyGen制作可选视频补充或艺术补充吗？
当然可以。HeyGen非常适合制作各种大学准备视频，包括可选视频补充、艺术补充，甚至是试镜视频。其语音生成和字幕功能确保专业的编辑和制作，无需传统的视频录制和编辑。
HeyGen为学生制作招生视频提供了哪些功能？
HeyGen提供了一套专为制作有影响力的大学招生视频而设计的强大功能。学生可以利用模板和场景、AI虚拟形象以及文本转视频功能，制作出精致的内容，提升他们的沟通技巧并帮助他们脱颖而出。
HeyGen如何简化大学视频申请过程？
HeyGen通过允许你将脚本转化为专业视频，简化了整个大学申请视频过程，使用AI虚拟形象和自动语音生成。这将大纲和脚本开发简化为任何奖学金申请或私立学校招生的高质量展示。