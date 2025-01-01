即时创建协作工作流程视频
利用AI化身提升团队生产力并简化您的视频制作工作流程。
102/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为项目经理和视频制作人制作一个45秒的信息视频，详细介绍HeyGen内的简化视频制作流程和集成反馈循环。采用简洁、专业的视觉美学和清晰、清晰的旁白，突出使用字幕/字幕功能在可访问性和审查方面实现的效率提升。
示例提示词2
为销售团队和客户成功经理开发一个60秒的吸引人视频，说明如何通过HeyGen的AI化身轻松扩展个性化消息。视觉和音频风格应友好和对话，专注于AI化身功能促进的人际联系，使每条消息都独一无二。
示例提示词3
生成一个针对数字营销人员和小企业主的快速30秒视频，展示如何从简单脚本中快速创建有影响力的营销活动视频。利用视觉上引人注目和现代的风格，配以充满活力的背景音乐，强调使用脚本文本到视频的速度和轻松转换。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择模板
从广泛的AI驱动模板中选择，以快速为您的协作工作流程视频奠定基础，确保所有团队成员有一个一致的起点。
2
Step 2
自定义您的内容
用动态视觉效果填充您的场景，为AI化身添加脚本进行旁白，并从您的媒体库中集成媒体，以有效地定制视频协作的信息。
3
Step 3
通过团队反馈进行迭代
通过在平台内共享草稿和直接整合反馈来促进实时协作，确保每个团队成员都能为视频的完善做出贡献。
4
Step 4
导出和分发
通过以各种纵横比和分辨率导出您的协作杰作来完成您的视频制作工作流程，准备好在所有平台上无缝分发。
常见问题
HeyGen如何提升我们的营销活动视频？
HeyGen通过AI驱动的模板和个性化消息，帮助您快速生成引人入胜的营销活动视频。这使得内容创作更加高效，并提高观众参与度，而无需复杂的视频制作流程。
HeyGen提供哪些AI功能用于视频创作？
HeyGen利用先进的AI化身将脚本文本转化为视频，并生成自然的语音旁白。这简化了您的视频制作工作流程，使复杂的视频内容制作变得可访问且高效。
HeyGen能否简化远程团队的视频协作？
HeyGen通过提供强大的云端编辑环境来支持高效的视频协作，简化视频制作工作流程。这使得远程协作成为可能，让团队能够无缝创建高质量的视频。
HeyGen如何确保视频内容的品牌一致性？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您在每个视频中集成特定的标志、品牌颜色和个性化消息。这确保了所有内容保持一致且专业的品牌形象，显著提高观众参与度。