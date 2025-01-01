创建协作工具视频：简化您的工作流程
利用HeyGen强大的从脚本到视频功能，提高工作流程效率，为远程团队创建引人入胜的视频。
100/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的现代动态视频，专为远程和混合创意团队设计，展示HeyGen的字幕功能如何促进有效的视频反馈循环并实现视频的精确注释。视觉美感应具有吸引力，配以轻松友好的旁白。
示例提示词2
制作一个90秒的简洁权威视频，面向技术主管和IT总监，突出HeyGen的模板和场景以及语音生成如何简化复杂的版本控制并优化审批工作流程。视觉风格应以数据为导向，配以精确技术的语音。
示例提示词3
为小企业主和销售团队制作一个30秒的简洁、快速且以利益为导向的视频，说明HeyGen的纵横比调整和导出如何支持有效的屏幕录制并与现有工具无缝集成。该视频应具有清晰且有说服力的语音，使解决方案易于理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的视频脚本
概述您视频的信息和结构。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将文本转化为引人入胜的视觉效果，节省视频内容创建的时间和资源。
2
Step 2
选择您的视频主持人
通过选择“AI虚拟人”来提升视频的吸引力，传达您的脚本。自定义他们的外观和声音，以完美匹配您的协作工具视频的语调和风格。
3
Step 3
应用品牌元素
通过应用自定义“品牌控制”确保您的视频与品牌形象一致。整合您的标志，选择品牌颜色，并添加背景音乐，以创建专业且一致的外观，提高工作流程效率。
4
Step 4
生成并导出您的最终视频
使用“纵横比调整和导出”功能，以适合不同平台的各种格式制作您的视频。与团队分享成品，以促进顺畅的视频审核和审批流程。
常见问题
HeyGen如何简化视频审核和审批流程？
HeyGen通过促进高效的视频反馈循环和审批工作流程来增强团队协作。这显著简化了视频审核和审批流程，提高了项目的整体工作流程效率。
HeyGen能否与现有的协作工具无缝集成以实现视频工作流程？
HeyGen旨在支持与各种平台的无缝集成，优化远程和混合团队的工作流程效率。这允许您顺利地将其纳入现有的协作工具和内容创建管道中。
HeyGen为创建有效的协作工具视频提供了哪些功能？
HeyGen提供强大的功能，如AI虚拟人和多样的模板和场景，以简化视频内容创建。您可以轻松创建引人入胜的协作工具视频，并使用自定义品牌控制来满足您的沟通需求。
HeyGen是否提供多样化的视频输出和可访问性功能？
HeyGen提供强大的多样化视频输出功能，包括自动字幕以增强可访问性。此外，它还提供灵活的纵横比调整和导出，以确保您的视频内容创建完美适合任何平台。