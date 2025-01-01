轻松创建协作平台入职视频
通过引人入胜的入职视频吸引新员工并简化培训，利用HeyGen的AI虚拟形象打造动态内容。
示例提示词1
为现有员工制作一个60秒的引人入胜的入职视频，介绍新的LMS或CRM集成到现有协作平台中。视觉风格应包含动态动画图形，通过HeyGen的语音生成功能生成充满活力的旁白，并在屏幕上清晰显示关键功能，确保学习曲线平滑。
示例提示词2
开发一个30秒的员工入职视频，旨在向潜在候选人和新员工展示公司的活力文化和核心价值观。视觉和音频风格应真实、温暖且吸引人，传达强烈的归属感，叙述通过HeyGen的文本转视频功能精心制作，以确保影响力。
示例提示词3
制作一个15秒的微学习视频片段，展示协作平台中的一个高级功能，针对寻求快速复习的用户。视觉风格应快速且教程化，画面清晰，利用HeyGen强大的模板和场景高效“创建入职视频”，指令清晰直接。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择模板
从AI驱动的模板中选择，快速开始您的员工入职视频。整合您的脚本，通过HeyGen的文本转视频功能将文本转化为专业的视频场景。
2
Step 2
定制您的内容
通过选择多样的AI虚拟形象并调整其外观以匹配您的品牌，个性化您的入职视频。从HeyGen的媒体库中添加自定义媒体或上传您自己的内容，以展示协作平台的关键功能。
3
Step 3
增强和品牌化
使用品牌控制应用公司的视觉识别，加入标志和品牌颜色，使协作平台入职视频一致。生成清晰的旁白并添加字幕，以确保可访问性和清晰度。
4
Step 4
导出和分享
通过调整纵横比大小和导出以适应各种平台，完成您的引人入胜的入职视频。以所需格式导出视频，准备好无缝集成到您的LMS中或直接与新员工分享，以简化他们的体验。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的新员工入职视频？
HeyGen使您能够创建引人入胜的入职视频，有效地向新员工介绍公司的文化和价值观。利用我们的AI虚拟形象和文本转视频功能，高效制作专业的员工入职视频。
HeyGen提供哪些功能来简化入职视频的创建？
HeyGen提供AI驱动的模板和先进的AI虚拟形象，大大简化视频创建过程。您可以轻松地从脚本中直接生成自然的旁白，轻松制作高质量的内容。
使用HeyGen制作的入职视频可以定制品牌吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您在入职视频中加入您的标志、品牌颜色和其他视觉元素。这确保了所有员工沟通的一致性和专业外观。
使用HeyGen可以多快创建高质量的入职视频？
通过HeyGen直观的平台，您可以使用我们的文本转视频功能快速从简单的脚本创建入职视频。这种效率使您能够快速为团队的需求制作专业且信息丰富的内容。