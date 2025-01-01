在几分钟内创建行为准则培训视频
在几分钟内制作引人入胜、易于访问的合规和道德培训。利用AI虚拟形象展示现实场景和道德决策。
创建一个45秒的动画解说视频，针对需要快速创建合规培训内容的人力资源经理。视觉和音频风格应现代且直接，结合与公司形象一致的品牌场景，以自信和信息丰富的语调呈现。HeyGen能够整合品牌场景，快速生成易于识别的内容。
制作一个90秒的动画故事型员工培训视频，解决常见的职场困境，适合所有员工观看以提升道德培训视频。视觉叙事应引人入胜且易于共鸣，展示积极解决方案的场景，并配有清晰且富有同情心的旁白。该视频可以通过HeyGen的从脚本到视频功能高效生成。
为多元化员工队伍制作一个简洁的30秒AI驱动视频，专门设计以使复杂的政策更新成为可访问的培训。视觉呈现应动态且包容，包含屏幕文本和友好、欢迎的语音，充分利用HeyGen的字幕功能以扩大覆盖面。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的行为准则培训视频？
HeyGen通过使用AI虚拟形象和品牌场景，将枯燥的合规培训转变为引人入胜的内容。您可以轻松定制培训内容，利用现实场景进行有影响力的故事型员工培训。
是什么让HeyGen的AI驱动视频成为合规培训的理想选择？
HeyGen利用AI驱动的视频简化了关键合规培训的创建，允许您在几分钟内制作高质量的内容。这确保了您的员工队伍能够高效地接收一致且易于访问的培训。
我可以使用HeyGen定制包含特定职场困境的道德培训视频吗？
当然可以，HeyGen允许您完全定制培训内容，结合现实场景和常见职场困境。这帮助员工通过相关且实用的例子练习道德决策。
HeyGen如何支持可访问的多语言道德培训？
HeyGen提供多语言旁白和字幕，使您的道德培训视频对多元化员工队伍普遍可访问。这确保了所有员工群体之间的清晰沟通和全面理解。