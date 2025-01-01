轻松创建云工作空间采用视频
通过专业培训视频吸引IT团队，加速您的云采用旅程，由逼真的AI虚拟形象提供支持。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为所有员工制作一个2分钟的引人入胜的视频，重点介绍新云工作空间内的高级安全协议和数据管理最佳实践。视觉风格应现代且信息丰富，使用屏幕文本和动画强调关键点，并配以轻快的音轨。HeyGen的从脚本到视频功能可以高效生成动态内容，确保关键信息通过精确的字幕/说明传达给观众。
示例提示词2
制作一个1分钟的云工作空间采用视频模板，针对寻求常见技术挑战快速解决方案的员工和需要标准化解释的IT支持人员。视觉呈现应为简洁的教程风格演示，可能包含屏幕录制，音频传递应集中且直接。此培训内容可以通过HeyGen的模板和场景快速构建，并通过其媒体库/库存支持的视觉效果清晰地展示概念。
示例提示词3
为所有员工制作一个简洁的45秒宣传视频，特别是那些对整合新云工作空间持犹豫态度的员工，展示切实的好处并解决初步疑虑。这个AI代言人视频应保持友好、亲切的视觉风格，并配以温暖、令人安心的声音，营造积极的氛围。利用HeyGen的AI虚拟形象直接传达信息并有效吸引观众，同时确保视频可以通过纵横比调整和导出轻松适应各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的视频脚本
首先利用云工作空间采用视频模板或撰写您自己的脚本，通过HeyGen的从脚本到视频功能将文本转化为引人入胜的视觉内容。
Step 2
选择您的AI代言人
通过从多样化的AI虚拟形象库中选择代表您的品牌并引导用户完成云采用旅程的虚拟形象来增强您的信息。
Step 3
添加引人入胜的元素
生成专业的旁白并轻松添加字幕，确保您的云采用视频对所有用户都具有可访问性和影响力。
Step 4
导出您的最终视频
审查您的云工作空间采用视频，并使用我们的纵横比调整和导出功能在各种平台上发布，准备好用于您的培训计划。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的云工作空间采用视频？
HeyGen使IT团队能够为他们的云采用旅程创建引人入胜的视频。利用AI虚拟形象和AI驱动的工具快速将脚本转化为专业的AI培训视频。
HeyGen为AI培训视频提供了哪些技术功能？
HeyGen提供先进的AI驱动工具，包括逼真的AI虚拟形象，可以作为AI代言人。您可以生成专业的旁白，自动添加字幕，并利用从脚本到视频的功能来简化您的培训计划。
HeyGen是否提供简化创建云采用视频的模板？
是的，HeyGen提供多种云工作空间采用视频模板和场景，使用户能够快速启动他们的项目。您可以轻松使用品牌控制（如标志和颜色）自定义这些模板。
HeyGen能否支持多语言培训视频？
当然，HeyGen的AI驱动平台允许生成多语言旁白，使您的AI培训视频能够被全球观众访问。这确保了您的云采用旅程内容能够引起多元化团队的共鸣。